Lollapalooza 2023: Budweiser arrasó con el Beer Garden y su icónica Vuelta al Mundo

El Lollapalooza Argentina 2023 regresó al tradicional Hipódromo de San Isidro, con un centenar de shows de artistas locales e internacionales. Sin embargo, las tres jornadas no solo se llenaron de música, sino también de una exquisita cerveza que acompañó a los espectadores durante todo el festival.



"Felices de volver a estar en el Lollapalooza, este es nuestro tercer año consecutivo y, cada vez, intentamos superar aún más las expectativas nuestras y de la gente que viene a pasarla bien", aseguró Agustina Vadori, brand manager de Budweiser, desde el patio cervecero de la marca.

Sin lugar a dudas, su participación en el evento fue un éxito: más de 20.000 personas por día asistieron al Beer Garden para probar su nueva edición "La música en tus manos", una lata ideada especialmente para el Lollapalooza 2023. Mientras que, tan solo en el primer día, 6.400 personas se subieron a la Vuelta al Mundo.

Lollapalooza Argentina 2023: el puesto de Budweiser que superó las expectativas



Un año más, la compañía de cerveza contó con su stand en el mítico festival. "La música está en el ADN de la marca hace muchos años", destacó Vadori y celebró que, en cada edición, Budweiser consigue brindarles más comodidades y servicios a los fanáticos.



En 2023, no solo supieron aprovechar mejor el espacio, según indicaron, sino que también sumaron una conexión WIFI en el patio cervecero. "Entendemos que es un evento masivo donde la gente pierde datos y no puede a veces contactarse, eso fue algo que sumó y facilitó mucho la experiencia", sostuvo su manager en el país.



Además, mantuvieron la rueda al mundo que generó el mismo impacto del año pasado. "Es un lugar donde la gente suele venir a sacarse fotos y también funciona como un punto de encuentro", agregó. La misma cuenta con una capacidad para 64 personas y 20 metros de altura, que permiten ver los 4 escenarios principales.



¿Cómo surgió la campaña "La música en tus manos"?



Para el Lollapalooza Argentina 2023, Budweiser buscó sorprender con una nueva lata de edición limitada, la cual a simple vista posee la forma de un parlante con el slogan "La música en tus manos".

"Queríamos que "la música en tus manos" viva de una forma más literal y cuándo pensamos cuál es el camino más directo, una lata parlante tenía mucho sentido. Parece parlante, pero tiene cerveza y a la vez si la escaneas escuchas una playlist del festival, fue realmente muy positivo", manifestó Agustina Vadori.

La campaña también contó con un regalo para quienes comprarán un pack de cervezas online. "Hicimos un parlante de verdad adentró de una lata de Budweiser que no tenía cerveza y al abrir la chapita se escucha la música. La verdad estuvo muy bueno, porque la gente no se lo esperaba, pero le podría llegar una en el six pack", contó.

Tanto el espacio como la cerveza fueron dos de las atracciones que recibieron más visitas durante las primeras fechas del Lollapalooza Argentina.

"Vamos a seguir trabajando fuertemente con artistas emergentes y festivales. La idea es poder acercarle la experiencia a la gente que no puede venir y que también, los artistas que hoy no llegaron al Lollapalooza, el día de mañana puedan estar", sentenciaron, desde la marca.