La Sole rompió el silencio y contó la verdad de por qué rechazó a La Peña de Morfi: "Yo no..."

Luego de que se conociera la denuncia a Jey Mammon por un presunto caso de abuso sexual, quedó libre el puesto de conducción en "La Peña de Morfi". En este marco, Telefe llamó Soledad Pastorutti, pero ella rechazó la propuesta. ¿Cuáles fueron los motivos?



El exitoso ciclo creado por Gerardo Rozín atravesó un momento delicado, tras salir a la luz las acusaciones contra el humorista. Sin embargo, Georgina Barbarrosa logró cubrir la ausencia de su compañero y el formato continuó al aire.

No obstante, la intención de los productores era que la cantante santafesina ocupe este lugar de forma permanente. Dado que, si bien "suspendieron momentáneamente" a Mammón, su regreso pareciera ser inviable.

La Peña de Morfi: ¿Qué le dijo la Sole a Telefe?



La Sole fue la figura elegida para compartir la dupla con Jessica Cirio, en el programa que se transmite los domingos por la mañana. Sin embargo, cuando todo parecía cerrar, ambas partes no lograron llegar a un acuerdo.

Uno de los principales motivos es la distancia que tiene la cantante con los estudios de grabación. Ella vive en Arequito (Santa Fe) a casi 400 kilómetros del lugar donde se realiza el programa.

"Yo no puedo cerrar eso. Tengo muchos trabajos y mi agenda es compleja" , explicó Pastorutti al rechazar la propuesta de La Peña de Morfi.



Se hartó Telefe y La Peña de Morfi tiene los días contados: cuándo cancelarían el programa

¿Qué pasará con La Peña de Morfi y por qué corre peligro?





La Peña de Morfi termina su contrato.

En Socios del Espectáculo, Mariana Brey reveló las internas que hay en La Peña de Morfi y el ultimátum que le habría dado Telefe al programa. "Termina el contrato, termina todo", aseguró la periodista.

"Me dijeron que termina en diciembre, no voy a decir con quién hablé", agregó. Al parecer, los conflictos de encontrar un nuevo conductor aceleraron el trámite y el ciclo no se extendería por una temporada más.