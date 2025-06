Se vende Telefe: qué pasará con el histórico canal argentino y quién podría comprarlo

Paramount Global tomó la decisión de poner en venta sus activos en la región, entre los cuales se encuentra el canal de televisión Telefe. Al momento, son varios los empresarios locales que resuenan como posibles compradores de la histórica señal argentina.

La empresa estadounidense es dueña del canal desde 2016, tras haber adquirido el canal a Viacom por un total de U$S 345 millones. Según trascendió, el multimedio espera obtener ahora una cifra inferior, que ronde entre U$S 80 y U$S 100 millones con los negocios que realice en el país y en Chile.

¿Qué se sabe sobre la venta de Telefe?



Skydance Media y la nueva propietaria de Paramount Global comenzaron a desprenderse de sus negocios en el país. En este marco, solicitaron asesoramiento financiero Quantum para gestionar la venta del principal canal de la televisión abierta.

Al momento, las negociaciones con los grupos empresariales se encuentran todavía en una instancia preliminar. Sin embargo, se confirmó que iniciaron las tratativas por Telefe, tanto como Chilevisión, el canal líder del país vecino.

¿Quiénes son los posibles compradores de Telefe?



Dentro de los potenciales compradores del canal se encuentran empresarios locales como el director ejecutivo de Mercado Libre, Marcos Galperín, y el director de Corporación América, Tomás Yankelevich, quien ya estuvo a cargo de Telefe desde 2011 a 2017.

En este marco, su padre e histórico productor del canal Gustavo Yankelevich explicó: "Hay un grupo muy interesante y muy importante, que lo lidera Tomás mi hijo, con la intención de comprar, pero yo no tengo socios, no puse plata. El grupo de Tomás es uno de los tantos grupos que hay".

Además, agregó: " les agradezco mucho de que sueñen que esté otra vez en Telefe, amo a esa gente, me han ayudado un montón. Para salir campeón se necesita de un equipo y ahí tuve un equipo maravilloso ".

También suenan el holding de empresas de Eduardo Eurnekian, el productor Martín Kweller, titular de Kuarzo Entertainment y Alpha Media, el conglomerado de medios de comunicación que lidera Marcelo Fígoli.

¿Cuál fue la postura de Telefe?



El CEO de Telefe, Darío Turovelzky, emitió un comunicado a sus empleados frente a las fuertes versiones con respecto a la venta del canal.

"Como habrán visto, se ha especulado sobre el futuro de Telefe en diferentes publicaciones. Nosotros no podemos basarnos ni en rumores ni conjeturas de estos medios de comunicación. Cuando tengamos noticias para compartir, las informaremos directamente desde la compañía y por los canales habituales ", detallaron.