La ex novia de Thomas Holder reveló lo peor de su relación: "Fue un calvario"

La ex novia de Thomas Holder, Paula Balbi, rompió el silencio y reveló los detalles más oscuros de la relación que mantuvo con el ex Gran Hermano 2022.

"No podía dormir, fue duro y un calvario" , lamentó la influencer, al contar cómo vivió el dramático vínculo con su ahora expareja.

"Fue una relación muy tóxica sobre todo cuando él salió del programa, la pasé mal, fue terrible y se tornó un poco violento, por suerte quedó atrás" , confesó en diálogo con Mitre Live.

Holder fue el primer participante que debió abandonar la casa de GH y, si bien logró mantenerse en el foco de las cámaras, uno de sus primeros escándalos devino a su relación con Balbi. " Fue violento de manera verbal y eso duele más que lo físico ", remarcó la joven.

Paula Balbi contó todos los detalles de su separación con Tomas Holder.

En una íntima charla, la influencer aseguró que al principio se encontraba "en una situación muy vulnerable" , cuando comenzó su relación con el fisicoculturista.

"Me terminé alejando de mis amigos y no salía, dejé de hacer cosas por los demás, pude hacer click y salir de ahí porque no me hacía bien" , lamentó.

Además, contó que a Holder " le afectó Gran Hermano y salir primero ".

"Estaba agotado de los medios y nos afectó a nivel pareja, los primeros días de diciembre nos separamos, aguante tres meses el infierno", explicó Balbi.

En esta línea sostuvo que una de sus primeras alertas fue que él la "encerraba en su círculo para que no vea a nadie" .

"El narcisista se maneja así" , sentenció la joven.

El pedido de disculpas de Thomas Holder a Paula Balbi

A pesar de su problemática relación, Balbi reveló que el ex Gran Hermano le pidió disculpas a cinco meses de conocerse su ruptura.

"Quedé en shock al principio, me preguntó cómo estaba y me pidió perdón, nosotros terminamos muy mal" , contó.

La joven explicó también que en la conversación ella le dijo "lo que le tenía que decir" .