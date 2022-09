Jessica Trosman, escultora: la audacia y la intuición de la diseñadora en «Temporada» su primera muestra individual

Jessica es una de las mayores exponentes del diseño textil nacional; revolucionaria, creativa e impredecible, tuvo varias marcas, como la emblemática Trosman-Churba, Trosman, con la que fue elegida entre los cien mejores diseñadores del mundo para libros como Sample y Fashion Now, y JT. Aunque para ella "el diseño textil es su pasado y su futuro", indudablemente se corre de la indumentaria para explorar el arte desde otro punto de vista. En esta exposición de esculturas aparentemente abstractas, cada una es, a su vez, una persona o una parte de Jessica; "nacen a partir de mis estados de ánimo, son metáforas de algún recuerdo o sensación", describe. Así, la vemos "insegura", "alérgica", "maratónica" y "leal", entre otras.

Bajo la curaduría del artista Diego Bianchi, Trosman aterriza en la galería Gachi Prieto, una plataforma de producción, investigación y reflexión en el campo del arte contemporáneo latinoamericano, por primera vez, con una muestra individual. Si bien "temporada" es una palabra que la representa porque asegura, "todo lo que hice en la vida fueron temporadas", este desfile de piezas inéditas, de alguna manera, no tiene temporada. Es un homenaje hacia su pasado, pero quizá también una ironía.

En boca de Gachi, la directora de la galería: "siempre me gustó la cabeza de Jessica, me parece que es una artista, aún cuando era diseñadora y ella no se pensaba como artista. Trabaja de una forma única, con una gran audacia, personalidad e intuición. Es puro fuego, está siempre redoblando la apuesta, asumiendo nuevos procesos, explorando materiales y formas, y es fantástico que no se quede quieta".

Si bien las obras son piezas en sí mismas, cuando son emplazadas en el espacio en formato de desfile, generan una sinergia y una propuesta de recorrida; algunas tienen la capacidad de moverse, y eso genera una vista panorámica y una flexibilidad genial. Y aunque las esculturas aparentan ser macizas, arrancaron siendo un polar, literalmente. "Le hago muchos procesos internos y externos a la tela", explica Jessica, "acharolado, capas de PVC, y es interesante que ninguna se puede volver a replicar; es un acto del momento, y no tiene sólo que ver conmigo; además, tiro los moldes y no uso fichas técnicas, para no caer en un patrón de repetición". De esta manera, cada una es única e irrepetible, y para Gachi, "un juego de azar controlado".

Diego Bianchi, quien trabajó en equipo con Jessica y montó la pasarela en la que desfilan las obras, resume: «just Jessica, artista ninja, luchando contra todo, con las texturas, con los brillos, con la forma del aire, del viento que te infla la ropa en el medio de una tormenta rabiosa, luchando en brazadas y abrazos desesperados. No encuentro mejor motor que la desesperación para hacer arte. Ni mejor método que la batalla".

"Temporada" se puede visitar de lunes a viernes, de 14 a 19, y los sábados de 15 a 19, hasta el 15 de octubre, en Gachi Prieto (Uriarte 1373).