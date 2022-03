Guns N' Roses vuelven a Argentina: dónde actuarán, cómo comprar las entradas y el recuerdo de su último recital

Los Guns N´ Roses, la banda ícono de los '90 regresa a la Argentina para actuar en el estadio de River Plate el viernes 30 de septiembre, de acuerdo a un anuncio oficial de DF Entertainment y Ake Music.

La banda norteamericana, integrada por el cantante Axl Rose, el guitarrista Slash y el bajista Duff McKagan, llegará al país en el marco del "South American Tour 2022.

El grupo regresa tras la presentación fallida en la edición 2020 del festival Lollapalooza, que debió suspenderse por la pandemia.

La banda tocará el viernes 30 de septiembre en el Estadio River Plate. De esta manera, Axl Rose, Slash y Duff MacKagan pisarán nuevamente el Monumental tras los multitudinarios recitales de 1992.

Los tickets se venderán en instancia de preventa que arrancará el jueves 24 de marzo a partir del mediodía. Mientras que la venta general de tickets se habilitará a partir del viernes 25 de marzo.

Se podrá adquirir las entradas a través de All Access.

"South American Tour 2022" es la continuación de su gira "Not in This Lifetime Tour", que marcó el reencuentro del núcleo original de la banda luego de varios años de distanciamiento.

El encuentro más esperado por los fans se realizó en el marco de los 30 años de una de las bandas de rock más influyentes de las últimas décadas.

"Appetite for Destruction", "GN´R Lies", "Use Your Illuision I y II" y "Chinese Democracy", sus aclamados álbumes de estudio, traen himnos que hasta hoy en día forman son hit, como "Welcome to the Jungle", "Sweet Child O' Mine", "November Rain", "You Could Be Mine", "Paradise City", "Civil War", "Patience", "Don´t Cry", "It's So Easy", entre otros.

GUNS N' ROSES VUELVEN A ARGENTINA: SU ÚLTIMO RECITAL EN 2016

En 2016, y tras la reconciliación entre Axl Rose y Slash, distanciados por años, la banda desembarcó en Argentina para actuar en River con Airbag de telonero.

En aquella oportunidad, el grupo abrió el recital con Chinese Democracy e inmediatamente le siguió Welcome to the Jungle, primer tema de su primer -¿y acaso mejor?- disco.

Pese a que era la gira del reecuentro, a Axl y Slash se los vio deambular por sectores opuestos del escenario. Y la química de los viejos tiempos la aportó el bajista original Duff McKagan y la sorpresiva aparición de Steven Adler, primer baterista del grupo.