Google eliminará millones de cuentas de Gmail: ¿qué hay que hacer para evitar que borre la tuya?

Desde el 2020 que la empresa multinacional trató de poner en rigor esta nueva iniciativa. Casi cuatro años después, Google empezará una nueva política de cuentas inactivas que eliminará millones de direcciones de correo que no se han utilizado en 24 meses.

La compañía eliminará las cuentas de Gmail que no hayan tenido actividad en los últimos 2 años. Esto afectará a los archivos almacenados en Google Drive y todas las aplicaciones vinculadas al correo como YouTube o Google Play Store.

Cómo saber si la cuenta está inactiva

Google aclaró a qué se refiere con una cuenta inactiva. Además de verificar si se usa Gmail para enviar o leer correos, también se revisará el historial de reproducciones en YouTube y descargas en la Play Store .

Si un usuario no inicia sesión durante dos años, su cuenta se considerará inactiva automáticamente. En ese caso, los propietarios no podrán acceder a ninguna aplicación de Google y no se podrá reactivar la cuenta.

El problema de los ciberataques

Las direcciones de Gmail inactivas están más expuestas a sufrir un ciberataque.

Esta nueva decisión de la compañía se debe a una creciente preocupación por la seguridad de los usuarios . Google explicó que las direcciones de Gmail inactivas están más expuestas a sufrir un ciberataque.

Los piratas informáticos, más conocidos como hackers, encuentran más fácil acceder a la información personal de los usuarios cuando las cuentas están inactivas . Esto se debe a que las direcciones suelen ser temporales, usadas para proyectos educativos o cuentas de trabajo que no se cierran cuando alguien deja la empresa.

Las cuentas inactivas tienden a tener contraseñas más débiles y son mucho menos propensas a tener autenticación de dos factores. Esto hace que los ciberdelincuentes aprovechen la oportunidad para acceder fácilmente a ellas.

Ante esta amenaza, Google no solo bloqueará la cuenta de Gmail, sino todas las herramientas asociadas como Google Fotos, Google Docs, Google Drive o Google Meet Calendar. De esta forma, los usuarios perderán todas sus fotos, documentos y correos antiguos.

Cómo evitar el cierre de tu cuenta de Gmail

Google aseguró que a partir del 1 de diciembre de este año se eliminarán miles de cuentas de forma permanente. Los usuarios no podrán recuperarlas si no hubo un mínimo de actividad en los últimos 24 meses.

La forma más simple de evitar que Google cierre una cuenta es iniciar sesión y realizar alguna de estas acciones:

Leer o enviar un correo electrónico.

Ver un vídeo de YouTube.

Buscar contenido en Google desde la cuenta de Gmail.

Otra posibilidad es dejar que la empresa bloquee la cuenta por inactividad y guardar el contenido antes de que esto suceda. La herramienta Google Takeout permite descargar una copia de todos los archivos que se han almacenado en la cuenta de Google.

Muchos usuarios también optaron por exportar las fotografías a otro servicio de almacenamiento en la nube, compartirlas a una cuenta de Gmail activa, guardarlas en la computadora o en un disco duro.