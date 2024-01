Globos de Oro 2024: la grosera y divertida dedicatoria de Kieran Culkin a Pedro Pascal

El codiciado premio en la categoría de Mejor Actor Principal en Serie Dramática en los Globos de Oro 2024 fue entregado a Kieran Culkin por su magnífica interpretación de Roman Roy en la serie de HBO Succession.

Anoche, en la ceremonia que se realizó en el Beverly Hilton de Los Ángeles, todos daban por favorito al chileno Pedro Pascal, una de las figuras favoritas de Hollywood, tras su extraordinaria labor en The Last of Us, también de HBO.

Consciente de que Pascal era el gran favorito de la noche para llevarse el Globo de Oro, Culkin al recibir el premio y dar su discurso le dedicó un grosero pero divertido mensaje en el escenario, fiel al estilo de su personaje en Succession.

"Qué pesadilla, por favor tomen asiento. Gracias, perdón, estoy eructando, comí pesado, aunque no era necesario decir eso", inició su discurso, algo nervioso y emocionado.

"Este es un momento muy lindo para mí. Estuve nominado a los Globo de Oro hace como 20 años, y recuerdo que una vez que eso pasó pensé que no iba a volver a estar en este lugar. Y estaba bien, pero gracias a Succession volví aquí al escenario", añadió.



Globos de Oro 2024: Kieran Culkin emocionado en el escenario

"¡Chupala Pedro! Este es mío" , dijo Kieran Culkin a Pascal con una sonrisa en su cara. El público rió ante el inesperado comentario y el propio actor latinoamericano se mostró muy tentado y hasta jugó a llorar desconsoladamente ante cámara.

La categoría a Mejor Actor de Drama del Globo de Oro 2024 era una de las más esperadas de la premiación, ya que entre los competidores estaban, además de Pascal y Culkin, Brian Cox (Succession), Dominic West (The Crown), Gary Oldman (Slow Horses) y Jeremy Strong (Succession).