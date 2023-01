"¡Argentina es inviable!": hizo una compra de $ 2700, le dieron el ticket y quedó indignado por lo que pagó de impuestos

Todos pagan impuestos en Argentina, desde las grandes empresas hasta el menor contribuyente. No es algo nuevo, pero cada vez que alguien comparte en redes sociales una imagen de un ticket se vuelve viral por los recargos que presenta.

En este caso, un usuario de Twitter se quejó de la carga impositiva que tienen las compras en los supermercados. El consumidor se quejó de haber pagado más de $ 1900 en impuestos y percepciones por una compra de $ 2717. "Argentina inviable en carga tributaria", se lee en el post que acompaña la imagen.

Además, detalló que pagó $ 1400 en percepciones de todo el país por una compra en un conocido supermercado. "¡Más impuestos que compras!, increíble", cerró el usuario con mucha indignación.

El post rápidamente se volvió viral y recibió miles de me gusta y retuits en pocas horas. Además, muchas personas comentaron que les sucede lo mismo con los impuestos al momento de realizar otro tipo de compras.

Un usuario de Twitter compartió la imagen de una boleta para mostrar la cantidad de impuestos que pagó.

¿Qué significan los impuestos que hay en un ticket de compra?

En diálogo con El Cronista, el abogado tributarista Sebastián Domínguez, explicó por que se pagan tantos recargos en los tickets de compra.

"Son percepciones de impuestos, no son impuestos propiamente dichos. Acá hay alguien que emite la factura, un supermercado que le vende a un cliente y entonces aparte de cobrarle el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los bienes lo que hace es cobrar una percepción. El cliente esa percepción la toma como un pago a cuenta en su declaración jurada de impuestos. Como si fuera un adelanto", explicó el letrado.



Más adelante, detalló que los clientes toman la percepción como un ingreso directo en su declaración jurada de IVA y lo recuperan a través de su declaración jurada. En el caso de quedar un saldo a favor, producto de las compras que realice el consumido, esto le puede generar un problema financiero.

¿Qué significa cada percepción que aparece en la boleta?

Todas las percepciones que aparecen (Son de: Neuquén, Tucumán, Salta, CABA, Córdoba, Buenos Aires, Catamarca y Corrientes) son percepciones que dicen 'IIBB', que son adelantos de impuestos sobre los Ingresos Brutos. "El cliente del supermercado está sujeto a regímenes de percepción y por esa operación que hace le perciben ingresos brutos de todas esas jurisdicciones", explicó Domínguez.

#Argentina Inviable en #CargaTributaria entre otros aspectos: 1400 pesos en #percepciones de todo el país por una compra en #Carrefour de 2700 pesos.

¡Más impuestos que compras! INCREÍBLE. pic.twitter.com/dPT2yj1yCo — Impuestos&Equidad (@ImpuestosyE) January 17, 2023

"El cliente cuando prepara su declaración jurada de ingresos brutos que paga sobre sus ingresos, que no tiene que ver con esta compra, declara el impuesto sobre los ingresos brutos de su facturación e ingresos brutos y se toma como pago a cuenta en cada jurisdicción lo que percibió el supermercado. Puede que le genere saldo a favor en alguna jurisdicción", continuó.

AFIP: ¿Cómo se resuelven los saldos a favor?

"Existe en algunas jurisdicciones la posibilidad de tramitar certificados de no percepción a nivel de Ingresos Brutos. Pero no todas las jurisdicciones tienen esos certificados, algunas tienen morigeración de alícuotas. Es decir, te bajan la alícuota y es muchas veces muy engorroso. Muchas veces las empresas no los tramitan, sufren las percepciones, tienen saldo a favor y asumen esto como un costo porque no lo recuperan y lo trasladan a los precios o servicios que prestan", explicó el abogado tributarista.

"En IVA existe un régimen más simple. A través de la página web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con clave fiscal, se puede pedir si se tiene saldo a favor y si cumplís algunas condiciones, te dan un certificado de no retención y percepción", explicó.

Además, remarcó que ese momento se realiza "un control informático y si todo esta ok, te sale aprobado". "Si hay presuntamente irregularidades, se hace una fiscalización y puede demorar. Lo de IVA es más simple de obtener que los otros", sostuvo.

El problema de las percepciones de impuestos en Argentina

Domínguez recalcó que el tema de percepciones es un problema que Argentina tiene hace mucho tiempo. "Esta cantidad de regímenes de percepción de distintas jurisdicciones que una empresa sufre por las compras, se suma a las retenciones que le hacen los clientes cuando pagan".

"Cuando vende la empresa, los clientes hacen retenciones de Ingresos Bbrutos. Además, el banco le recauda Ingresos Brutos sobre las acreditaciones bancarias. Se le suman: percepciones, retenciones y recaudaciones bancarias que generan saldo a favor en muchas jurisdicciones y les genera un problema financiero donde no se puede resolver rápidamente. Es uno de los problemas que tiene Argentina que tiene que resolver", cerró.