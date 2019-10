Un actor de Game Of Thrones se pronunció sobre Chile: compartió 12 'curiosidades'

A través de redes sociales diversas personalidades se han referido a la masiva jornada de manifestaciones en Chile. Uno de ellos fue el actor chileno, Pedro Pascal, conocido por su rol en Game Of Thrones y en la serie de Netflix "Narcos", quien a través de Twitter, explicó las razones por el descontento ciudadano y que impulsaron las masivas manifestaciones y disturbios que ya dejaron 8 muertos.

"12 curiosidades de Chile que tal vez usted no conocía", se llama el hilo publicado por Pascal, quien publicó una serie de mensajes abordando temas como el alto precio de la tarifa del Metro de Santiago, la situación de las AFP, los costos de salud, electricidad, entre muchos otros. "El Metro de Santiago cuesta 4 VECES MÁS que el Subte de Buenos Aires y es más caro que el de NUEVA YORK" ejemplifica el actor en redes sociales, refiriéndose a la última alza en el precio del pasaje del metro que finalmente se encuentra en proceso de suspensión. Los mensajes de Pascal tienen cerca de 5 mil retweets y 7 mil "me gusta", en Twitter, siendo ampliamente difundidos y aplaudidos por los internautas.

12 CURIOSIDADES DE CHILE, QUE TAL VEZ USTED NO CONOCÍA 1. El Metro de Santiago cuesta 4 VECES MÁS que el Subte de Buenos Aires y es más caro que el de NUEVA YORK #ChileResiste

4. Las AFP se embolsan el 3% de tu remuneración por el solo hecho de recibir el dinero. En las inversiones cuando se gana, ganan ellos y cuando se pierde, pierdes tú. El antiguo sistema da mejores remuneraciones. Los militares no están en las AFP.

7. Uruguay, Bolivia, Argentina, Venezuela y Cuba dan Educación Universitaria gratuita a sus jóvenes. En Chile la clase política lucra con ellos: Joaquín Lavín, Teodoro Rivera, Gutemberg Martínez, etc.

8. Nos cobran permiso de circulación y sobre ello estacionamientos con parquímetros que no dan ningún servicio.



9. Los ex presidentes chilenos reciben cerca de 30 mil dólares mensuales, quedan ganando más que los EX PRESIDENTES DE EEUU.