"Pluto TV es todo gratis, arranca con 24 canales y 12.000 horas de programación"

Este martes se lanza oficialmente Pluto TV en Argentina y en 17 países de la región, excluyendo Brasil, donde llega a fin de año. Darío Turovelzky es el Director General de ViacomCBS para Cono Sur y VP Senior de Contenidos Globales del grupo al que pertenece la nueva plataforma.

Turovelzky es argentino y una eminencia en lo que a contenidos audiovisuales se refiere. Tiene más de 25 años de experiencia en la industria en una carrera que comenzó en 1996 con su ingreso a Telefe. En esta entrevista cuenta detalles sobre el servicio.

-¿En que consiste Pluto TV?

-Pluto TV es un servicio gratuito de contenido curado con canales de diferentes temáticas y con video on demand, que va a estar disponible en los dispositivos Android (a partir de esta tarde), en IOS, Apple TV, Android TV, obviamente en el sitio www.pluto.tv.

-¿Se puede alquilar contenido?

-No, acá no hay ni suscripción, ni poner una tarjeta, ni anotarse. Acá se entra directo una vez que se baja la aplicación en los dispositivos o cualquier tipo de plataforma. Uno entra y ya va a ver diferentes canales de películas, series, de entretenimiento, etc. Canales en los que se va viendo contenido uno atrás del otro, pero si de repente se quiere cambiar para ver contenido on demand, se busca y se mira sin pagar.

-¿Incluye canales de televisión abierta, locales?

-Bueno justamente ¿porqué es Pluto TV Latam? Pluto TV existe en Estados Unidos, en Europa, y el contenido que se va a ver acá, todo de habla hispana, con contenido doblado si viene de afuera, y también hay contenidos locales de cada una de las regiones. Entonces tiene un canal que es Pluto TV Telefé Clásicos por ejemplo, con programación histórica del canal. Pero de la misma manera cuando vaya a LifeStyle va a encontrar contenidos de cocina, con programas como Master Chef en sus diferentes versiones, como una colombiana o una mexicana, o también Anthony Bourdain, todo para el mercado hispano. Acá no ves los canales lineales que ves al aire cuando prendés la televisión. Son canales de contenido "curado", y en el caso de Telefé el contenido curado es Telefé Clásicos.

-¿Cómo surge Pluto TV?

-Pluto TV surge cuando su creador Tom Ryan, con su hija, buscaban videos en YouTube, y encontraban cosas que la niña no debería ver, tardaban en encontrar, y decidió armarle una especie de playlist de los contenidos curados que a su hija le gustaban y a partir de ese momento nace esta idea.

-¿Cuantos usuarios tiene Pluto TV actualmente?

-Puedo dar cifras en este momento de EEUU, que son 20 millones de usuarios

-¿Como funciona el sistema de la publicidad en la plataforma?

-Tanto el contenido lineal como on demand tienen cortes. En una hora de programación de contenido hay unos 10 minutos de tandas publicitarias, pero son muy cortitas, son microcortes de un minuto y medio o dos minutos. Son tandas publicitarias de la misma manera que las tiene la TV de aire, y obviamente los socios de contenido, sea Caracol o Telefé reciben una participación en esos ingresos

El esquema de monetización incluye una venta de publicidad programática, por otro lado una venta tradicional y una venta premium donde los sponsors se pueden asociar a ciertos canales o patrocinios temporales de algún canal, o algún canal creado por cierta marca.

-¿Los avisos que se vean en Argentina son exclusivos?

-Los avisos están por territorio. Puede llegar a haber algún aviso regional que cruce algún cliente panregional, pero los que son para Argentina se van a ver solo en Argentina, los que son para México en México y así.

Estamos asociados con unos 70 grandes proveedores de medios y contenidos, entonces lanzamos ahora con 24 canales con un catálogo aproximado de 12.000 horas de programación de alta calidad entre películas, series, entretenimiento, factual.

La idea es que mes a mes se incorporen entre 8 y 10 nuevos canales a esta grilla gratuita para que a fin de año estemos contando con unos 70 canales.

-¿Deportes van a ofrecer?

-Tenemos un canal que se llama Pluto TV Deportes, otro que se llama Pluto TV Competencias, va a haber temáticas como el poker, el pool, la lucha libre, repeticiones de algún partido.

Además, Pluto es una forma muy flexible que permite crear canales ad hoc por distintas temáticas, en períodos cortos de tiempo. Por ejemplo, en EEUU han hecho canales dedicados a las elecciones, a temas coyunturales, o viene una festividad como las Pascuas y se hace un canal que se llame Semana Santa con las películas de Jesús, de Moisés. Estos canales pueden durar unas semanas, algunos días, o 24 horas. Si se hubiera jugado la Copa América se podría haber armado un canal de contenido relacionado por tres meses para potenciar el evento.

-¿Algún canal en vivo?

-En principio no, pero se está trabajando en oportunidades diferenciales para poder tener algún contenido en vivo

-¿Parece una especie de una competencia con los servicios de cable, aunque gratis..?

-Para nosotros no es una competencia, para ellos creo tampoco, porque pronto vamos a estar anunciando alianzas con estos socios de distribución, operadores de tv paga, o de telefonía móvil, banda ancha, ya que Pluto TV va a estar insertado dentro de sus plataformas también, con lo cual Pluto TV va a ser una fuente de ingresos también para estos socios y de alguna manera le vas a fortalecer y consolidar su sistema de contenido