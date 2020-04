Contenido "liberado" en cuarentena, clave de las plataformas para asegurar clientes

El aislamiento social preventivo y obligatorio declarado a raíz de la pandemia de coronavirus ha generado un alto consumo de contenido audiovisual, tanto de TV lineal como en streaming.

En este sentido, y no solo como una forma de ser generosos con los usuarios teniendo en cuenta la situación, sino también pensando en el negocio a futuro, varias plataformas pagas están optando por liberar algunos de sus productos de forma gratuita.

La tendencia abarca marcas como HBO, Apple, YouTube y ViacomCBS, que han anunciado en las últimas horas iniciativas de este tipo, según relevan en el sitio especializado TTVNews.

HBO, por ejemplo, abrió desde el pasado 8 de abril en América Latina los primeros capítulos de series como Avenue 5, Euphoria, His Dark Materials, The Outsider y Watchmen, más la primera temporada completa de la serie original de HBO Latin America, Prófugos.

A estos programas se le sumarán gradualmente más títulos exclusivos de HBO, como temporadas de Sex and the City y hasta los mismísimos Sopranos.

Para acceder a esta selección de contenidos, no es necesario ser suscriptor de HBO. Simplemente será suficiente descargar la aplicación HBO GO o ingresar a la página web hbogola.com.

Apple, por su parte, liberó en todo el mundo el acceso a algunas de sus series originales como The Elephant Queen, Little America, Servant, For All Mankind, Dickinson, Helpsters, Ghostwriter y Snoopy in Space.

YouTube, en tanto, hizo lo propio con algunos contenidos exclusivos de su versión de pago, como Sherwood, Escape the Night, Matpat's Game Lab, Step Up: High Water, Impulse y Sideswiped. Todos se podrán ver gratis y sin publicidad.

En tanto, ViacomCBS resolvió paralelamente ofrecer a partir de esta semana un mes de prueba gratuita de sus aplicaciones Noggin y Paramount+ en América Latina. Ambas ofrecían hasta ahora solo siete días de prueba gratuita.

Qubit.TV, esa suerte de Netflix local que ofrece un catálogo de películas seleccionadas tiene promociones para los recién asociados.

Quibi, la naciente plataforma de contenidos de 10 minutos, creada por Jeffrey Katzenberg con el respaldo de u$s 1800 millones de estudios de Hollywood y otros inversores, ofrece 90 días de prueba gratis. Después habrá que pagar 5 o 8 dólares si se quiere seguir utilizándola. En una semana se descargo 1,7 millones de veces.

Hasta Pornhub, la plataforma para adultos ya había anunciado que ofrecerían contenido gratis a los italianos en cuarentena, pero ahora anunció que también estarían ofreciendo en otros países, por lo menos hasta el 23 de abril.

CONTENIDO NACIONAL

Mientras que en Argentina, Cont.AR, la plataforma dependiente de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación selló un acuerdo con la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC) que le permite emitir una selección de películas que forman parte de su catálogo.

Así, las principales empresas productoras de cine argentino ceden gratuitamente sus películas para ser publicadas en la plataforma.

De esta manera, los usuarios de la plataforma tendrán acceso a importantes títulos, películas premiadas en los principales festivales de cine, etc.

Algunos de los films que estrena el ciclo son: El Secreto de sus ojos; Sin retorno, con Leonardo Sbaraglia, Federico Luppi, Luis Machin y Martin Slipak; Maracaibo con Jorge Marrale, Mercedes Moran, Nicolas Francella y Matias Mayer; Desertor con Daniel Fanego; El invierno, ópera prima de Emiliano Torres, con Alejandro Sieveking y Cristian Salguero; Villegas, con Esteban Lamothe, Esteban Bigliardi y Paula Carruega; y Años Luz, un retrato documental de Lucrecia Martel durante el rodaje de Zama.