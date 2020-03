Museos virtuales, una alternativa para entretenerse y aprender en cuarentena

Más allá de contar con los víveres suficientes para sobrellevar una cuarentena, también es importante tener en cuenta lo que tiene que ver con el entretenimiento. Y después de varios días de encierro es posible que uno se aburra de ver series o películas en las diferentes plataformas de contenido on demand o vía streaming, por lo que no estaría nada mal contar con otras alternativas de esparcimiento "in house", un poco más "culturales". En este sentido vale la pena darse una vuelta virtual por los diferentes y más importantes museos del mundo.

En el sitio Google Arts & Culture se pueden encontrar museos y galerías de todo el mundo para todos los gustos, así como visitas virtuales y exhibiciones online, entre estos se encuentran disponibles el Museo Británico en Londres; el Museo Van Gogh en Ámsterdam; el Guggenheim en la ciudad de Nueva York y otros cientos de establecimientos ligados al arte, la historia y la ciencia.

BELLAS ARTES, BUENOS AIRES

Una colección digital con más de 2500 obras, imágenes en alta definición, textos, audios y recorridos sugeridos. www.bellasartes.gob.ar/

MUSÉE D'ORSAY, PARÍS

Alberga docenas de obras famosas de artistas franceses que trabajaron y vivieron entre 1848 y 1914. Aquí se pueden ver en detalle trabajos de Monet, Cézanne y Gauguin, entre otros. https://m.musee-orsay.fr/es/inicio.html

MUSEO BRITÁNICO, LONDRES

Este emblemático museo ubicado en el corazón de la capital inglesa permite recorrer la Gran Corte y descubrir la antigua piedra de Rosetta y las momias egipcias. https://www.britishmuseum.org/

ANTROPOLOGÍA, MÉXICO

Construido en 1964, este museo está dedicado a la arqueología e historia de la herencia prehispánica de México. Hay 23 salas de exhibición llenas de artefactos antiguos, incluidos algunos de la civilización maya. https://www.mna.inah.gob.mx/

ARTE MODERNO, SEÚL

Se puede acceder a uno de los museos populares de Corea del Sur. Fundado en 2013 el recorrido virtual incluye seis pisos de arte contemporáneo de Corea y de todo el mundo. Costó u$s 320 millones. https://www.mmca.go.kr/eng/

GUGGENHEIM, NUEVA YORK

Otro museo muy importante. La función Street View de Google permite a los visitantes recorrer la famosa escalera de caracol de Guggenheim. Desde allí, puede descubrir increíbles obras de arte de las épocas impresionista, posimpresionista, moderna y contemporánea. https://www.guggenheim.org/

RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Para explorar las obras maestras de la Edad de Oro holandesa, incluidas las obras de Vermeer y Rembrandt. Google ofrece un recorrido por Street View de este museo icónico, para que pueda sentir como si realmente estuviera deambulando por sus pasillos. https://www.rijksmuseum.nl/en

MUSEO VAN GOGH, AMSTERDAM

La mayor colección de obras de arte de Vincent van Gogh, que incluye más de 200 pinturas, 500 dibujos y más 750 cartas personales. https://www.vangoghmuseum.nl/

PAUL GETTY, LOS ÁNGELES

En este museo de arte de California se pueden encontrar obras de arte europeas desde el siglo VIII. Cuenta también con la función Street View para descubrir una gran colección de pinturas, dibujos, esculturas, manuscritos y fotografías. El sitio ofrece además videos en 360° y una sección de fotos en alta definición de grandes obras de arte para apreciar hasta los más pequeños detalles. https://www.getty.edu/museum/

DEL PRADO, MADRID

Su página web es muy completa y en el apartado Colección, se encuentra la mayoría de obras que almacena con todo lujo de detalles: descripciones, autorías, contextos, épocas y un sinfín de datos relativos a las obras. Además, todos los días realizan una recorrida virtual de 1 hora por Instagram. https://www.museodelprado.es/

MOMA, NUEVA YORK

En pleno Manhattan se encuentra el The Museum of Modern Art, más conocido como el MoMa de Nueva York. Un museo de arte moderno que alberga algunas de las obras más representativas de autores de los siglos XIX y XX, como Picasso, Dalí, van Gogh, Matisse u otros cientos de conocidos autores. https://www.moma.org/

BIBLIOTECA DE LA UNESCO

La biblioteca digital de la UNESCO permite acceder a millones de textos de disntintas épocas. https://www.wdl.org/es/