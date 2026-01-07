A partir del 2026, cambiará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide la inflación en Argentina. La nueva metodología se aplicará recién en febrero, cuando se procesen los datos de aumentos de precios de enero. El motivo será “mantener las buenas prácticas” estadísticas que tienen todos los países del mundo, que recomiendan hacer mejoras metodológicas periódicas. Pero en Argentina luego de la intervención del Indec durante el kirchnerismo cualquier modificación genera sensibilidad política , lo que llevó a demoras en su implementación.