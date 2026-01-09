Este jueves, 8 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 7964 (Llanto).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 8 de enero

1° 7964 11° 1658 2° 6606 12° 7850 3° 5619 13° 9787 4° 6324 14° 7180 5° 8506 15° 7480 6° 5042 16° 0094 7° 6073 17° 5106 8° 0261 18° 6367 9° 9267 19° 2028 10° 6268 20° 9966

¿Qué significa soñar con Llanto?

Soñar con llanto puede simbolizar la liberación de emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja tristeza, dolor o una necesidad de desahogarse, indicando que el soñador está lidiando con sentimientos intensos en su vida diaria.

Además, el llanto en los sueños puede ser un llamado a la introspección. Puede sugerir que es momento de enfrentar situaciones difíciles o de buscar apoyo emocional, ya que el subconsciente está tratando de comunicar la necesidad de sanar y procesar experiencias pasadas.

Recomendación para los jugadores

Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones precipitadas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es vitall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.