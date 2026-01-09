Este jueves, 8 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 7964 (Llanto).
Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 8 de enero
|1°
|7964
|11°
|1658
|2°
|6606
|12°
|7850
|3°
|5619
|13°
|9787
|4°
|6324
|14°
|7180
|5°
|8506
|15°
|7480
|6°
|5042
|16°
|0094
|7°
|6073
|17°
|5106
|8°
|0261
|18°
|6367
|9°
|9267
|19°
|2028
|10°
|6268
|20°
|9966
¿Qué significa soñar con Llanto?
Soñar con llanto puede simbolizar la liberación de emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja tristeza, dolor o una necesidad de desahogarse, indicando que el soñador está lidiando con sentimientos intensos en su vida diaria.
Además, el llanto en los sueños puede ser un llamado a la introspección. Puede sugerir que es momento de enfrentar situaciones difíciles o de buscar apoyo emocional, ya que el subconsciente está tratando de comunicar la necesidad de sanar y procesar experiencias pasadas.
Recomendación para los jugadores
Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones precipitadas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.
Además es vitall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.