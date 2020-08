Liderazgo tóxico: qué hacer con el ego y los abusos de poder en la oficina

El ego es, en esencia, la parte central de la conciencia humana encargada de dar el sentido de sí mismo. Sin embargo, en lo cotidiano, el ego puede desviarse hacia un exceso de valoración que se traduce en soberbia y narcisismo. Allí surge la distinción de ego malo, característico de la persona egocéntrica: desde su perspectiva, los demás, el entorno y toda interacción son apenas satélites en favor de su propio beneficio. Son personas narcisistas, con tendencia a vanagloriarse y sentirse superiores a los otros.

Este comportamiento de exceso de autoestima se vuelve adictivo. La persona empieza a perder perspectiva de sí y de los demás, producido por querer demostrar qué tan valioso se es, afirmar que siempre tiene razón, y también que los demás lo validen.

Esta tendencia suele aparecer en personas que, en el fondo, son sumamente inseguras, que quieren demostrar(se) algo que sienten que no son: más inteligentes, creativos o sencillamente superiores al resto. Por eso hablan siempre de ellos, desprecian a los demás -excepto a los que pueden utilizar para sus fines, cuyos méritos nunca reconocen-, y desaparece un rasgo fundamental de las habilidades sociales y emocionales del nuevo liderazgo: la empatía.

No se animan a reconocer su inseguridad profunda, que los lleva a querer ser el centro de atención cueste lo que cueste. Por eso aparecen comportamientos como los celos, la envidia, el anhelo de posesión y de control sobre los demás.

Cuando alguien así se enfrenta al espejo, posiblemente sólo vea valor, coraje, determinación, firmeza, entre otros atributos considerados positivos en la vieja definición de liderazgo. Paradójicamente, para convertirse en un líder de la nueva generación necesitará entrenar su inteligencia emocional. No muchos estarán dispuestos a ese ejercicio, porque descubrirán que su impostura dañó a su colaboradores.

Es imposible eliminar al ego o aniquilarlo, como si fuese un enemigo que combatir. Pero sí es posible equilibrarlo, aprender a convivir con esa parte indisoluble de nuestro ser y saber que a veces son los rasgos de la personalidad los que se manifiestan en forma constructiva o no.

El ego forma parte de la estructura psíquica interna, así que no es posible extirparlo como si fuese un órgano. Sí se puede aprender a gestionarlo y modificar aspectos a través de la conducta y los hábitos. Aquí aparece el llamado ego bueno, aquel que eleva, motiva, impulsa y que de alguna forma permite expandir el potencial de una persona. Su base y clave es la humildad.

Una persona que logra ser empática, que se conecta con los demás y le interesa genuinamente lo que sienten y viven; que interpreta la realidad pudiendo integrar distintas miradas por más que sean opuestas a las propias, y es capaz de hacer introspección y refrenar impulsos que sabe que no son para construir sino para potencialmente destruir o menoscabar a otros, tiene un ego equilibrado. El ego bueno se cultiva a través del autoconocimiento, que es el pilar fundamental del autoliderazgo.

Liderazgo tóxico: qué hacer con el ego y los abusos de poder en la oficina

Reconocer. La base está en reconocer la adicción al ego y a todos sus condicionamientos que, de tan repetidos, los has internalizado en forma inconsciente. Es la etapa donde empiezas a reconocer que tienes muchas máscaras que te pones para evitar sufrir, o querer sentirte mejor, aunque eso sea incómodo. Parece un contrasentido, aunque no lo es.

Herramientas: Una forma de darte cuenta y hacer un “insight” (mirar dentro tuyo) es tomar un tiempo para analizar tu nivel de bienestar interior en cada ámbito estratégico de tu vida: relaciones, productividad, trabajo, proyectos, amigos, salud, dinero para sustentar tu vida, ocio, y los que quieras agregar. Verifica a qué ámbitos entregas la mayor parte de tu tiempo y energía. Otra forma de chequear es observar y tomar consciencia acerca de los niveles de drama que le pones a las situaciones de la vida: cuáles te domina, te sacan de ti hasta el punto de despersonalizarte. Habrá información muy valiosa si eres honesto y profundo. Recuerda: La dimensión de tu drama personal es proporcional al tamaño de tu ego.

Despertar. Tiene que ver con darte cuenta de que quizás no has estado viviendo tu vida; tal vez pensabas que sí lo hacías; aunque probablemente la conclusión sea que has seguido la corriente de lo que has aprendido del entorno, por cuanto no te has podido hacer responsable al ciento por ciento de todos los acontecimientos de tu vida: siempre ha habido algún chivo expiatorio. El despertar implica tomar consciencia de quién eres, sin tanto ornamento ni posesiones, ni siquiera seguridad permanente -de esa que en occidente es tan valorada-. Las máscaras empiezan a caer. Es un momento íntimo que incluye una gran vulnerabilidad. La sensación es como estar desnudo frente a tu “Yo soy” auténtico. Sería natural que te produzca cierto temor inicial; una vez vencida esa barrera, empezarás a asumir un nuevo “yo” interno, más conectado, consciente y desapegado a la aprobación externa.

Herramientas: Algunos de los caminos que te ayudarán en este despertar son la meditación, el yoga, el coaching, el mindfulness, una psicoterapia de avanzada, lecturas positivas y constructivas, caminos de autoconocimiento variados y una profunda determinación en conocerte mejor y practicar.

Avanzar. Una vez que hayas despertado, el avance estará minado de interrupciones del ego. Es su naturaleza desbocada y prepotente, adolescente de las peores formas, hará las mil y una para que vuelvas hacia atrás. El resultado en el tiempo depende directamente de tu determinación, consciencia y observación en presente, vigilancia eterna y coherencia vital. Es probable que tengas retrocesos y avances. Incluso cuando des pasos hacia adelante, el ego mismo intentará embaucarte dándote el mensaje de que “ya llegaste… ahora volvamos a ser amigos como antes…”: ese es su juego. La clave está en persistir y seguir en tu camino personal.

Herramienta: práctica permanente, vigilancia eterna. Escuchar tu voz interna. Prestar atención a los juegos de tu mente y a los modelos mentales porque allí puede estar el ego expresándose.