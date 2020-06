Estrenos de HBO y HBO GO en junio: qué series y películas estrena HBO: cuándo estrena Angry Birds 2 y Destroyer y Veronica Mars

HBO Latin America, la red premium de suscripción por cable, anunció los estrenos de junio en HBO y HBO GO en junio. Entre las novedades más destacadas, están las eries 'Veronica Mars' y 'Perry Mason', y películas como 'IT, capítulo 2'.

Contagio, la película que predijo el coronavirus: de qué se trata y cómo verla El coronavirus es la mayor pandemia del siglo XXI. Mientras continúan las medidas de cuarentena obligatoria en Argentina y muchos países del mundo, el foco de los investigadores está puesto en detectar el ritmo de contagio del virus, sus síntomas y a quiénes afecta de forma más severa.

SERIES

VERONICA MARS | 5 de junio

En la pudiente comunidad costera de Neptune, los ricos y poderosos hacen las reglas. Son dueños del pueblo y harán lo que sea para que sus secretos sucios se mantengan… secretos. Desafortunadamente para ellos, existe Veronica Mars, una lista e intrépida investigadora privada dedicada a resolver los misterios más difíciles de Neptune. Protagonizada por Kristen Bell y creada por el guionista Rob Thomas, la cuarta temporada de esta serie sobre la sagaz detective estrena el viernes 5 de junio a las 21:00hs.

TRACKERS | 5 de junio | HBO Xtreme

Una adaptación de la novela de crimen del autor internacionalmente aclamado Deon Meyer, TRACKERS, filmada enteramente en Sudáfrica, entrelaza hábilmente tres hilos de la historia en un sofisticado thriller lleno de acción que cubre todo el país, chocando explosivamente en Ciudad del Cabo en una conspiración violenta involucrando el crimen organizado, el contrabando de diamantes, la seguridad del estado, los rinocerontes negros, la CIA y un complot terrorista internacional. TRACKERS está protagonizada por James Alexander, Rolanda Marais, Ed Stoppard, Sandi Schultz, Brendon Daniels, Trix Vivier, Thapelo Mokoena y Sisanda Henna.

I MAY DESTROY YOU | 15 de junio

I MAY DESTROY YOU llega como una serie intrépida, franca y provocativa, que explora el tema del consentimiento sexual en la vida contemporánea y cómo, en el panorama moderno de las citas y relaciones, se hace la distinción entre liberación y explotación. Creada, escrita, producida ejecutivamente y protagonizada por la ganadora del Premio BAFTA Michaela Coel.

PERRY MASON | 21 de junio

Basada en los personajes creados por el autor Erle Stanley Gardner, la serie dramática sigue los orígenes del abogado defensor criminalista más legendario de la ficción estadounidense: Perry Mason. Cuando el caso de la década toca a su puerta, la búsqueda incesante de Mason por la verdad revela una ciudad fracturada y, tal vez, un camino hacia su propia redención. Protagonizada por el ganador del Emmy® Matthew Rhys, PERRY MASON estrena el domingo 21 de junio a las 22:00hs

I’LL BE GONE IN THE DARK | 28 de junio

Una serie documental de seis partes, basada en el libro del mismo nombre, explora la investigación de la escritora Michelle McNamara sobre el oscuro mundo del violento depredador al que denominó "The Golden State Killer".

McNamara vivió una vida tranquila como escritora, madre y esposa, y prefirió quedarse en la periferia del mundo de Hollywood de su marido, el comediante Patton Oswalt. Pero todas las noches, mientras su familia dormía, se entregaba a su obsesión con los casos sin resolver, comenzando su investigación sobre el hombre que aterrorizó a California en los años 70 y 80 y es responsable de 50 violaciones de invasión de hogares y 12 asesinatos.

PELÍCULAS



GREEN BOOK

Viggo Mortensen y el dos veces ganador del Oscar® Mahershala Ali estelarizan este filme ganador del Oscar® a Mejor Película sobre el improbable dúo de un seguridad italoamericano y un pianista afroamericano. Confiando en una guía que indica los lugares seguros para la gente de color, estos hombres se hacen amigos al ver el racismo mientras recorren el sur de los EUA en los 60.

IT: CAPÍTULO 2

Beverly (Jessica Chastain), Bill (James McAvoy) y los demás miembros del Club de los Perdedores, vuelven a Derry veintisiete años después a cumplir la promesa que hicieran de niños, al saber que “Eso” está de vuelta. Traumatizados y temerosos por el pasado, el grupo de amigos deberá vencer sus miedos más profundos para derrotar a Pennywise de una vez por todas.

THE ANGRY BIRDS MOVIE 2

Los pájaros cascarrabias y los cerdos verdes están de vuelta y esta vez deben aliarse para luchar contra una amenaza común. Una malvada ave llamada Zeta que vive en una isla de hielo fabricó un arma secreta para destruir las islas de los pájaros y los cerdos. Ahora el grupo deberá idear un plan para infiltrarse en el territorio enemigo y destruir el arma.

DESTROYER

Nicole Kidman encarna a Erin Bell, una detective con un pasado traumático que ha destrozado su vida. Cuando el líder de la banda en la que ella trabajó de encubierto años atrás regresa a la ciudad, Erin emprende una carrera en busca de venganza.

LATE NIGHT

La conservadora presentadora de un show de comedia contrata a una mujer como guionista luego de ser criticada por la falta de diversidad de su equipo. A pesar de sus diferencias, ambas forman un dúo capaz de reinventar las reglas de la comedia.