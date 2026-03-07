El dólar oficial hoy sábado 7 de marzo cotiza a $ 1385 para la compra y $ 1435 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa viene de cerrar febrero con una baja acumulada de $ 45. Además, se ubica $ 45 por debajo de la cotización en la que cerró 2025 ($ 1480). En tanto, el dólar mayorista cotiza a $ 1382,3 para la compra y $ 1432,2 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1617,50. Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025; cuando se abandonó el cepo, durante marzo los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,9% correspondiente al dato del IPC de enero 2026. En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1865,5 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. Por su parte, el dólar blue hoy sábado 7 de marzo cotiza a $ 1395 para la compra y $ 1415 para la venta. El jueves pasado, el paralelo llegó a alcanzar su mínimo desde inicios de octubre de 2025, cuando tocó un piso de $ 1395 para la venta el 11 de dicho mes. El paralelo también culminó febrero con $ 45 de caída. Desde que arrancó el año, en tanto, acumula una baja de $ 115 (contra $ 1530 para la venta). Así, la brecha entre el oficial y el informal es de -2,43%. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el viernes la entidad adquirió u$s 40 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 3003 millones en 38 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 46.004 millones. El dólar oficial hoy sábado 7 de marzo opera a $ 1435 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco: La guerra en Medio Oriente cambió el escenario financiero global. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos y el dólar se convirtieron en refugios de valor ante el aumento de la incertidumbre en los mercados. Como contracara, los que más sufrieron fueron los activos de países emergentes. El interrogante ahora es cómo incidirá este contexto adverso en las próximas licitaciones del Bonar 2027, el nuevo título en dólares que ofreció el Gobierno. Leé la nota completa en este enlace.