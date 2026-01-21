En esta noticia Las más visto de HBO en USA el lunes

Las plataformas de streaming ofrecen un amplio catálogo de contenido audiovisual para que los usuarios disfruten en su tiempo libre. Sin embargo, en algunas ocasiones, se suele perder demasiado tiempo escogiendo qué mirar.

Por esa razón, HBO ofrece el ranking de lo más visto durante el lunes 19 de enero del 2026 por el público estadounidense para que elijas cuál es tu series favorita.

Las películas más vistas de HBO.

1_ El caballero de los Siete Reinos (A Knight of the Seven Kingdoms)

Un siglo antes de los eventos de "Juego de Tronos", dos héroes inesperados recorrían Poniente: un joven caballero, valiente pero ingenuo, llamado Ser Duncan el Alto y su diminuto escudero, Egg.

2_ The Pitt

The Pitt provides a realistic perspective on the challenges faced by healthcare workers in today's United States, viewed through the experiences of frontline heroes working in a modern hospital in Pittsburgh, Pennsylvania.

3_ Más que rivales (Heated Rivalry)

Dos de las principales figuras de la Major League Hockey están conectadas por su ambición, rivalidad y una atracción intensa que ninguna de ellas logra entender completamente. Lo que inicia como una relación clandestina entre dos principiantes se transforma en un largo camino de amor, negación y autoconocimiento a lo largo de los años. Durante los siguientes ocho años, mientras persiguen la fama en el hielo, intentan descifrar sus sentimientos el uno por el otro.

4_ Industry

Un grupo de jóvenes recién graduados lucha por obtener un número restringido de empleos fijos en un prestigioso banco de inversión en Londres. Sin embargo, las fronteras entre compañeros, amigos, amantes y rivales comienzan a desvanecerse mientras se adentran en una cultura laboral marcada por el sexo, las drogas y el ego, además de las transacciones y los beneficios.

5_ Euphoria

Una consideración sobre la juventud a través de un grupo de estudiantes de secundaria que deben enfrentar cuestiones comunes de su etapa, como las drogas, la sexualidad y la violencia.

6_ Task

La historia se desarrolla en los barrios obreros de Filadelfia y sigue a un agente del FBI que lidera un equipo especial. Su misión es detener una serie de robos en viviendas relacionadas con el tráfico de drogas, llevados a cabo por un desprevenido padre de familia.

7_ Revista People investiga (People Magazine Investigates)

Documental en serie que explora en detalle los delitos y las narrativas relacionadas con sectas extremistas. Mediante la presentación de documentos y entrevistas con sobrevivientes, revelaremos lo que había detrás de estos grupos radicales.

9_ La fiebre del oro (Gold Rush)

El oro representa abundancia y opulencia, pero, como conocen los seguidores de DMAX, tras la obtención de este metal tan valioso se encuentran relatos trágicos y desgarradores, protagonizados por hombres que llevan sus cuerpos y mentes al extremo para vencer a las adversidades y, al final, lograr el ansiado tesoro.

10_ Las hermanas de 300 kilos (1000-lb Sisters)

Las hermanas Slaton se apoyan mutuamente y en la comida. Amy, de 31 años, desea ser madre, pero no puede debido a su sobrepeso. Tammy, de 32 años, se encuentra en cama. Juntas enfrentan diariamente esta enfermedad.