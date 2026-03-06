Luego de quedarse con el control de la denominada “Nueva Vicentin”, el grupo Grassi avanza en la puesta en marcha de otras compañías del entramado industrial ligado a la agroexportadora. Así, este viernes cerró un acuerdo con Algodonera Avellaneda para reactivar las operaciones de la empresa, actualmente en concurso preventivo, con un desembolso inicial de u$s 300.000. El esquema prevé que Vicentin contrate los servicios de la compañía para procesar algodón a fasón en sus tres plantas desmotadoras ubicadas en Chaco y Santiago del Estero. Debido a la delicada situación financiera que atraviesa la algodonera, los fondos deberán destinarse a cancelar deudas salariales y cargas sociales, además de cubrir servicios esenciales y financiar las inversiones necesarias para retomar la actividad. Como respaldo del desembolso inicial, deberá ofrecer en garantía el inmueble que posee en la Ciudad de Buenos Aires dentro de los 30 días de firmado el acuerdo. El esquema también contempla una opción de compra a favor del grupo sobre las plantas desmotadoras, la maquinaria y otros activos industriales clave, que podrá ejercerse mientras el convenio se mantenga vigente. A su vez, la “Nueva Vicentin” se compromete a aportar la materia prima y asumir los costos de operación de las plantas, incluidos los gastos de mano de obra y los servicios básicos como electricidad, agua y gas. El entendimiento prevé una vigencia mínima de cuatro campañas algodoneras consecutivas, período en el que se proyecta alcanzar una producción anual de 60.000 toneladas. De todos modos, el acuerdo aún no entrará en vigor de inmediato. Debido a que la compañía se encuentra en concursada, deberá contar previamente con la autorización del juez que interviene en el proceso, Fabián Lorenzini. Ya hacia enero, el grupo Grassi evaluaba un posible plan de salvataje para la algodonera. Es que, la empresa que Vicentin le compró al grupo Eurnekian hace más de tres décadas, atraviesa una fuerte crisis financiera que se profundizó en 2024. El principal interés del grupo se debe a que, tras el cramdown, Algodonera Avellaneda pasó a ocupar el rol de deudora. De esta manera, apunta a recuperar esas inversiones a través de la reactivación operativa de la compañía, con el objetivo de que vuelva a ser rentable y pueda cumplir con sus compromisos financieros. Algodonera Avellaneda se dedica, principalmente, a producir materia prima para la industria textil y, en menor medida, para los productos de cosmética e higiene personal. La compañía arrastra dificultades operativas y financieras desde 2024. A lo largo del año pasado efectuó algunos despidos y hasta tuvo semanas sin producir, situación que, según explicaron, responde a la caída del consumo en el mercado interno y a la apertura de las importaciones que impulsa la compra de ropa en el exterior, sobre todo, de China. Sin embargo, más allá de la caída del consumo y de la pérdida de competitividad de la industria local, su situación se complejizó por la falta de financiamiento, producto de su relación con Vicentin. Así, en octubre del año pasado, la textil presentó una propuesta de pago para salir del concurso preventivo. La firma busca también el ingreso de fondos frescos para pagar salarios y normalizar su funcionamiento.