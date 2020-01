En Londres se pone a prueba el mercado del arte tras la salida de la Unión Europea

Comienzan las subastas en Londres el próximo martes 4 de febrero, luego de la salida del mercado común europeo y con nuevos impuestos del 20% de IVA, más un 5% de IVA por importación que se pagarán pero no figurarán en el precio final que comunican las casas de subasta luego del remate.

Sotheby's presenta 33 obras y las más importantes provienen de devoluciones realizadas a la familia Levy confiscadas por los nazis y que han permanecido unos 20 años en el Museo de Orsay, hasta que fueron devueltas a herederos de su propietario.

Se destaca un colorido Paul Signac de un puerto con veleros de buen tamaño, 73 x 92 cm, y que busca 10 millones de dólares, y otra obra puntillista de Camille Pissarro, de 92 x 92 cm, que también esperan venderla en más de 10 millones.

Mi obra preferida es una naturaleza detenida (no me gusta titularla naturaleza muerta) de Fernand Léger de 1923, que aspira a superar los tres millones. Hace años que le prometo a mi mujer comprarle una obra del artista francés y cada vez estoy más lejos de cumplirlo… Como siempre hay bronces de Giacometti, flores de Marc Chagall y al día siguiente, obras desde 5 a 500 mil dólares. Son 300 obras de precios medianos donde se destacan 4 bronces de animales del genial Rembrandt Bugatti que se ofrecen entre 50 y u$s 150 mil.

El miércoles, Christie's ofrece 25 obras, donde una escultura de Giacometti y una divina obra de Tamara de Lempicka aspiran a superar las ocho cifras. El Tamara creo que superará los 12 millones y será nuevo récord para la polaca que atrae por sus figuras femeninas y muchas de ellas, que retrató en su inconfundible estilo art-decó, fueron sus amantes como esta mujer Marjorie que conoció en un cabaret de París. En la imagen se la ve con su vestido blanco, luego foto de Tamara y luego la última obra vendida en Christie's en 9 millones. Se ofrecen también tres bodegones de Pablo Picasso con bases entre 9 y 2 millones de dólares, el malagueño es como siempre la gran figura del mercado y casi el 10% del volumen de subastas de pinturas son las obras de su autoría, luego vienen Warhol y Monet.

Hay una obra del alemán Grosz que buscará más de 6 millones, siendo uno de los expresionistas más buscados. Mi obra preferida es un bronce del cual desconocemos la cantidad que hay, realizado en arcilla por Picasso en París en 1905, posiblemente inspirado en la muestra de Rodin del mismo año, en dicha época Pablo era fanático del circo y concurría 3 o 4 noches al espectáculo. Probablemente se venderá en un millón de dólares este arlequín fundido seguramente en 1932 al bronce. También se vende un conjunto Surrealista donde como siempre se destacan las 6 obras del belga René Magritte.

Hay cuatro obras que creo superarán los 10 millones y luego una oferta que podríamos calificar de mediana, como se ve desde hace dos años. Estas dos líderes del mercado están vendiendo unos 10 mil millones de dólares anualmente.