El Caso Nisman llegó al Festival de Cine de San Sebastián: mirá el tráiler

A casi 5 años de su muerte, el caso de Alberto Nisman sigue generando repercusiones: se proyectó en el Festival de Cine de San Sebastián el documental 'El fiscal, la presidenta y el espía', una serie de 6 episodios realizada por el británico Justin Webster, que indaga sobre los hechos que precedieron a la muerte del fiscal.

El proyecto -que se verá por la plataforma Movistar Play a partir de 2020-, llevó cuatro años de producción, cuenta con el testimonio de la fiscal Viviana Fein, el exsecretario de Inteligencia Oscar Parrilli; la exesposa de Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el exespía Antonio ‘Jaime’ Stiuso, entre otros. Además, Webster echó mano a más de mil horas de archivos y grabaciones.

“Ha sido el trabajo más complicado de mi vida”, le dijo Webster al diario español El País, y contó que su desafío fue “aportar claridad al caso, una historia muy politizada y compleja, contaminada de mucho ruido mediático”, aunque aclara que todavía “queda mucho por saber, sólo se ve la punta del iceberg”.

“¿Se mató o le mataron? Es una de las múltiples piezas de un gran puzzle”, apunta el director. “Aunque hemos esclarecido gran parte de la historia, yo apuesto por el show not tell, por mostrar y arrojar preguntas para que luego el espectador vaya creando su propia investigación. Creo que estas series de no ficción ayudan a atacar grandes investigaciones complejas. Me gusta ese juego de ficción sin ficción, algo muy laborioso. Y sobre todo, opuesto a Twitter”, dijo Webster.

Según la revista Variety, el documental -que comienza con el atentado de la AMIA- dice mucho sobre cómo el cambio geopolítico (la distensión de las relaciones entre Obama e Irán, por ejemplo) se filtra a los asuntos argentinos, dejando a Nisman repentinamente en la cuerda floja cuando todavía presionaba por los arrestos vinculados al atentado de la AMIA.

Si bien la Justicia argentina ya desestimó la hipótesis del suicidio y confirmó el asesinato de Nisman, el documental no se termina de inclinar por ninguna de las dos opciones aunque, según Variety, refleja un espectro de opiniones, una construcción a través de la línea argumental, el testimonio y la cuidadosa recreación de los acontecimientos (especialmente en el episodio 4, titulado 'Cinco días') sugiere, sin embargo, una conclusión plausible.

"Las reglas de la ficción y la no ficción son completamente diferentes en el sentido de la relación con la verdad. Una buena historia de no ficción te está mostrando 'esto es verdad', descubriendo los detalles, la evidencia", le dijo Webster a la revista estadounidense, y agregó: “No es que haya una versión de la verdad y otra versión de la verdad: sólo hay una verdad”.

Webster es responsable de otros documentales como 'El fin de ETA' y la serie 'Muerte en León', además de la serie para HBO 'El pionero' y 'Six Dreams' para Amazon, que ganó dos premios Emmy.