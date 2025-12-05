La serie japonesa de Netflix que destronó a El Juego del Calamar: desafíos letales, tensión y terror muy psicológico.

El fenómeno mundial del entretenimiento ha sido sacudido por una nueva estrella: Alice in Borderland, la serie japonesa de Netflix que combina terror psicológico y juegos letales.

Esta producción ha logrado capturar la atención del público global, posicionándose como una de las favoritas en plataformas de streaming y desafiando el reinado de “El Juego del Calamar” desde principios de año.

¿De qué trata Alice in borderline? una trama que atrapa desde el primer episodio

Alice in Borderland lleva al espectador a un Tokio alternativo y desolado, donde un grupo de personas queda atrapado y debe participar en juegos mortales para sobrevivir.

La serie, basada en el manga homónimo de Haro Aso, explora los límites de la moralidad, la inteligencia y la supervivencia en un mundo lleno de misterio y peligro.

Con cada episodio, la serie reafirma su lugar en el panorama global del entretenimiento, conquistando a los amantes de las historias intensas y bien construidas.

Terror psicológico en su máxima expresión

El éxito de Alice in Borderland no solo radica en sus impactantes efectos visuales, sino también en su capacidad para sumergir al espectador en un estado constante de tensión.

Cada juego presenta desafíos únicos que no solo ponen en riesgo la vida de los personajes, sino también sus valores y emociones.

Reparto de Alice the borderline

Kento Yamazaki como Ryhei Arisu

Tao Tsuchiya como Yuzuha Usagi

Nijiro Murakami como Shuntar Chishiya

Aya Asahina como Hikari Kuina

Keita Machida como Daikichi Karube

Yuki Morinaga como Chta Segawa

Riisa Naka como Mira Kano

Sho Aoyagi como Aguni Morizono

Ayaka Miyoshi como Ann Rizuna

Diferencias clave con “El Juego del Calamar”

Aunque ambas series abordan temas de supervivencia y tienen juegos letales como elemento central, Alice in Borderland se distingue por su enfoque más elaborado en el suspenso psicológico y su conexión con elementos de ciencia ficción.

Los constantes giros de trama y la profundidad emocional de los protagonistas crean una conexión única con la audiencia.

Además, su narrativa se desarrolla en un contexto más futurista y con giros inesperados que mantienen al espectador al borde del asiento.

¿Cuántas temporadas tiene Alice in borderline?

La serie cuenta con dos temporadas disponibles en Netflix.

¿Cuándo se estrenó la tercera temporada de Alice in borderline?

La tercera temporada de ‘Alice in Borderland’ llegó el jueves 25 de septiembre a Netflix.