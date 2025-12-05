En esta noticia
- ¿De qué trata Alice in borderline? una trama que atrapa desde el primer episodio
- Terror psicológico en su máxima expresión
- Reparto de Alice the borderline
- Diferencias clave con “El Juego del Calamar”
- ¿Cuántas temporadas tiene Alice in borderline?
- ¿Cuándo se estrenó la tercera temporada de Alice in borderline?
El fenómeno mundial del entretenimiento ha sido sacudido por una nueva estrella: Alice in Borderland, la serie japonesa de Netflix que combina terror psicológico y juegos letales.
Esta producción ha logrado capturar la atención del público global, posicionándose como una de las favoritas en plataformas de streaming y desafiando el reinado de “El Juego del Calamar” desde principios de año.
¿De qué trata Alice in borderline? una trama que atrapa desde el primer episodio
Alice in Borderland lleva al espectador a un Tokio alternativo y desolado, donde un grupo de personas queda atrapado y debe participar en juegos mortales para sobrevivir.
La serie, basada en el manga homónimo de Haro Aso, explora los límites de la moralidad, la inteligencia y la supervivencia en un mundo lleno de misterio y peligro.
Terror psicológico en su máxima expresión
El éxito de Alice in Borderland no solo radica en sus impactantes efectos visuales, sino también en su capacidad para sumergir al espectador en un estado constante de tensión.
Cada juego presenta desafíos únicos que no solo ponen en riesgo la vida de los personajes, sino también sus valores y emociones.
Reparto de Alice the borderline
- Kento Yamazaki como Ryhei Arisu
- Tao Tsuchiya como Yuzuha Usagi
- Nijiro Murakami como Shuntar Chishiya
- Aya Asahina como Hikari Kuina
- Keita Machida como Daikichi Karube
- Yuki Morinaga como Chta Segawa
- Riisa Naka como Mira Kano
- Sho Aoyagi como Aguni Morizono
- Ayaka Miyoshi como Ann Rizuna
Diferencias clave con “El Juego del Calamar”
Aunque ambas series abordan temas de supervivencia y tienen juegos letales como elemento central, Alice in Borderland se distingue por su enfoque más elaborado en el suspenso psicológico y su conexión con elementos de ciencia ficción.
Además, su narrativa se desarrolla en un contexto más futurista y con giros inesperados que mantienen al espectador al borde del asiento.
¿Cuántas temporadas tiene Alice in borderline?
La serie cuenta con dos temporadas disponibles en Netflix.
¿Cuándo se estrenó la tercera temporada de Alice in borderline?
La tercera temporada de ‘Alice in Borderland’ llegó el jueves 25 de septiembre a Netflix.