Edward Hopper: el "pintor de la soledad" objeto de una gran muestra en Suiza

Para muchos es considerado el más grande pintor norteamericano. Siempre recuerdo a Rafael Squirru hablando de su personalidad y su obra cuando lo visitaba en Nueva York en su estudio cercano a Washington Square.

Ingresó a estudiar arte a los 18 años en la New York School of Art y tuvo la suerte de tener de maestros a dos genios como han sido William Merritt Chase y Robert Henri, quienes lo mandaban a los museos a copiar las grandes obras (nunca he visto en nuestro Museo Nacional a un pintor copiando y no sé por qué).

Sus primeros trabajos fueron ilustración y ya en 1906 viaja a Europa y conoce París y sus impresionistas, Londres, Berlín y Bruselas. Luego en España se "enamora" de Goya y Velázquez, pero desde 1910 no viaja más y su vida transcurre entre Manhattan y las playas de Nueva Inglaterra.

Su primera exposición exitosa es de acuarelas en 1923 y al año siguiente el éxito llega con los óleos. No se acercó a ninguna vanguardia, su pintura es el silencio, la soledad, el tiempo detenido, es un espacio real pero metafísico, sus luces son frías y artificiales, es un ambiente cargado de tensión.

La consagración llega en 1933 con una retrospectiva en el MOMA, y luego la segunda retrospectiva en el Museo Whitney en 1950. Recuerdo muy bien la que se realizó en Madrid en el Thyssen en el 2012, donde con escenografía habían recreado alguna de sus pinturas.

A partir de la semana próxima comienza una gran muestra en Basilea, Suiza, en la maravillosa Fundación Beyeler, sin duda una gran excusa para viajar aunque cueste un 30% más.

Es el gran pintor urbano y un hombre de una visión multifacética de la realidad. Su obra es de gran influencia en el cine. Los grandes directores como Alfred Hitchcock, y tantos otros, lo tienen como origen de muchas de sus escenas.

Nacido en 1882, falleció en Nueva York en 1967 y es el Museo Whitney el que atesora la mayor cantidad de sus obras (3156 pinturas, dibujos, apuntes). Para crear su famosa obra "Nighthawks" realizó 19 estudios preparatorios, por ejemplo. Son muy pocas las obras que aparecen en el mercado de arte, un promedio de solamente una por año y se han vendido 34 en los últimos 35 años. El año pasado Christie's vendió una obra en 92 millones de dólares, "Chop Suey", que muestra dos damas con sombreros bombín en un restaurante de Manhattan. Cinco años antes habían vendido un paisaje con casas de madera en Weehawken, Nueva Inglaterra, en 40 millones y en 2006 vendieron una de una dama, "Ventana de Hotel", en 27 millones. La misma había sido comprada 20 años antes en 1,3 millones, se valorizó 20 veces en otros tantos años.

Algunas acuarelas aparecen en subasta por año, y se han pagado más de 4 millones por una de estas obras. Ojalá algún lector pueda ir a Suiza a ver la exposición de este genio y recorrerla conmigo.