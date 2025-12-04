El dólar blue hoy jueves 4 de diciembre se ubica a $ 1420 para la compra y $ 1440 para la venta.

Por su parte, el dólar oficial hoy jueves 4 de diciembre cerró sin cambios a $ 1430 para la compra y $ 1480 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa viene de registrar un fuerte retroceso durante noviembre (había arrancado el anteúltimo mes del año a $ 1500 y cerró en $ 1475).

En tanto, el dólar mayorista se ubicó en $ 1427,10 para la compra y $ 1477 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1512,48.

Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, quedó en $ 1924 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-2,36%). El paralelo cotiza $ 215 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El Banco Central (BCRA) no intervino el miércoles en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 41.888 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy jueves 4 de diciembre

El dólar blue hoy jueves 4 de diciembre cotiza a $ 1420 para la compra y $ 1440 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1430 $ 1480 Dólar Blue $ 1420 $ 1440 Dólar Mayorista $ 1427,1 $ 1477 Dólar MEP $ 1472,5 $ 1473,1 Dólar CCL $ 1514,6 $ 1516,5

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este jueves 4 de diciembre

El dólar CCL o dólar cable hoy jueves 4 de diciembre se consigue a $ 1514,6 para la compra y $ 1516,5 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este jueves 4 de diciembre

El dólar MEP hoy jueves 4 de diciembre se ubica a $ 1472,5 para la compra y $ 1473,1 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy jueves 4 de diciembre

El dólar oficial hoy jueves 4 de diciembre opera a $ 1480 para la venta en las pantallas del Banco Nación:

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.420,000 1.470,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.430,000 1.480,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.425,000 1.485,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.425,000 1.475,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.438,000 1.478,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.425,000 1.485,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.430,000 1.480,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.430,000 1.470,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.430,000 1.480,000 BRUBANK S.A.U. 1.415,000 1.478,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.430,000 1.480,000 BANCO MACRO S.A. 1.425,000 1.485,000 BANCO PIANO S.A. 1.430,000 1.480,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.415,000 1.465,000

¿Castigar al que compró dólares para estabilizar el peso?

Por: Maximiliano Montenegro

Milei y Caputo están empecinados en mostrar que esta vez es distinto y que el que apostó al dólar no siempre gana . En especial después de lo que fue la corrida cambiaria entre abril y octubre pasados, récord desde la salida de la convertibilidad.

Según los últimos datos del Balance Cambiario del Banco Central, desde que se levantó el cepo a las personas físicas en abril, la “compra (neta) de billetes y divisas sin fines específicos” alcanzó los U$S 29.929 millones.

Esas compras alimentaron la llamada “formación de activos externos” (FAE), un clásico argentino: dólares que salen del sistema al colchón, a las cajas de seguridad o a cuentas en el exterior. De acuerdo al INDEC, los argentinos poseen más de u$s 255.000 millones billete fuera del sistema.

