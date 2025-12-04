En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 3 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 8428 (El Cerro) y las letras son: A M S Y.
|1°
|8428
|11°
|7943
|2°
|9988
|12°
|4441
|3°
|0500
|13°
|7901
|4°
|9209
|14°
|8358
|5°
|5408
|15°
|9074
|6°
|3319
|16°
|3249
|7°
|1530
|17°
|8408
|8°
|5412
|18°
|6928
|9°
|9498
|19°
|8154
|10°
|6185
|20°
|9699
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 3 de diciembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 3 de diciembre. A la cabeza salió el número 1474 - Gente Negra.
|1°
|1474
|11°
|7617
|2°
|1581
|12°
|2731
|3°
|7834
|13°
|3270
|4°
|2523
|14°
|9496
|5°
|3928
|15°
|9620
|6°
|4738
|16°
|6350
|7°
|4642
|17°
|1944
|8°
|8356
|18°
|2994
|9°
|3897
|19°
|5976
|10°
|0684
|20°
|2465
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con el cerro?
Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos personales.
Además, El Cerro puede representar un viaje emocional o espiritual. Puede indicar que el soñador está en un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal, enfrentando desafíos que lo llevarán a una mayor comprensión de sí mismo.
¿Qué significa soñar con gente negra?
Soñar con gente negra puede simbolizar la conexión con aspectos profundos de uno mismo, como la sabiduría, la intuición y la espiritualidad. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de identidad y la aceptación de la diversidad en la vida.Además, la presencia de personas negras en los sueños puede representar la necesidad de enfrentar y superar prejuicios o miedos. Puede ser un llamado a la empatía y a la comprensión hacia diferentes culturas y experiencias, promoviendo así un crecimiento personal y emocional.