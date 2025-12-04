En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 3 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 8428 (El Cerro) y las letras son: A M S Y.

 1°8428 11°7943 
 9988  12°4441
 3°0500  13°7901 
 9209  14°8358 
 5408  15°9074 
 6°3319  16°3249
 1530  17°8408 
 5412  18°6928 
 9498  19°8154 
 10°6185  20°9699 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 3 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 3 de diciembre. A la cabeza salió el número 1474 - Gente Negra.

 1°1474 11°7617 
 1581   12°2731
 3°7834  13°3270 
 2523  14°9496 
 3928  15°9620 
 6°4738  16°6350
 4642  17°1944 
 8356  18°2994 
 3897  19°5976 
 10°0684  20°2465 

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos personales.

Además, El Cerro puede representar un viaje emocional o espiritual. Puede indicar que el soñador está en un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal, enfrentando desafíos que lo llevarán a una mayor comprensión de sí mismo.

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con gente negra puede simbolizar la conexión con aspectos profundos de uno mismo, como la sabiduría, la intuición y la espiritualidad. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de identidad y la aceptación de la diversidad en la vida.Además, la presencia de personas negras en los sueños puede representar la necesidad de enfrentar y superar prejuicios o miedos. Puede ser un llamado a la empatía y a la comprensión hacia diferentes culturas y experiencias, promoviendo así un crecimiento personal y emocional.