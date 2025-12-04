Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 3 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 8428 (El Cerro) y las letras son: A M S Y.

1° 8428 11° 7943 2° 9988 12° 4441 3° 0500 13° 7901 4° 9209 14° 8358 5° 5408 15° 9074 6° 3319 16° 3249 7° 1530 17° 8408 8° 5412 18° 6928 9° 9498 19° 8154 10° 6185 20° 9699

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 3 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 3 de diciembre. A la cabeza salió el número 1474 - Gente Negra.

1° 1474 11° 7617 2° 1581 12° 2731 3° 7834 13° 3270 4° 2523 14° 9496 5° 3928 15° 9620 6° 4738 16° 6350 7° 4642 17° 1944 8° 8356 18° 2994 9° 3897 19° 5976 10° 0684 20° 2465

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos personales.

Además, El Cerro puede representar un viaje emocional o espiritual. Puede indicar que el soñador está en un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal, enfrentando desafíos que lo llevarán a una mayor comprensión de sí mismo.

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con gente negra puede simbolizar la conexión con aspectos profundos de uno mismo, como la sabiduría, la intuición y la espiritualidad. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de identidad y la aceptación de la diversidad en la vida.Además, la presencia de personas negras en los sueños puede representar la necesidad de enfrentar y superar prejuicios o miedos. Puede ser un llamado a la empatía y a la comprensión hacia diferentes culturas y experiencias, promoviendo así un crecimiento personal y emocional.