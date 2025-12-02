A poco más de un mes de las elecciones, el riesgo país se detuvo en los 600 puntos y rebotó a los 650 puntos

La falta de reservas y el perfil de vencimientos desafiante imposibilita que el riesgo país pueda caer a niveles inferiores

El mercado sigue atento a novedades sobre el pago de enero, en el que se deberán abonar u$s 4300 millones con bonistas privados.

Si la Argentina quisiese salir a mercado, debería pagar 8,5% a 2029 tal como rinde el GD29 aunque 11.5% si fuese el AL29.

Por otro lado, la cercanía al aguinaldo hace que el mercado evalúe las inversiones en pesos. El mercado espera una inflación del /% para NOV25 y del 1.5% mensual promedio en 2026