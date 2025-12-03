Las provincias argentinas buscan dólares a través del mercado y las inversiones

En este sexto episodio hablamos con Darío Zabuski, experto en inversiones de ICBC, para identificar las trampas más comunes que pueden costar tiempo, dinero y tranquilidad.

Analizamos por qué poner todo en un solo activo, buscar ganancias rápidas o vender por miedo cuando el mercado cae suelen ser caminos que llevan a decisiones equivocadas. También conversamos sobre cómo detectar promesas de rendimiento “demasiado buenas para ser verdad” y señales de alerta que aparecen en estafas financieras, especialmente en redes sociales.

Además, profundizamos en por qué no existen soluciones mágicas en el mundo de las inversiones y qué aporta el asesoramiento profesional a la hora de construir un plan realista, paciente y alineado con los objetivos de cada persona.

Un episodio clave para invertir con más criterio, menos impulso y mayor seguridad.