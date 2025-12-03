La cotización del dólar este miércoles, 3 de diciembre de 2025 llegó a 3757.72 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de -1,58%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.25%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -8.96% en su cotización.

Fuente: narrativas-co

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un aumento moderado en algunos momentos, pero en general se ha mantenido en niveles relativamente estables. Esta fluctuación sugiere una cierta volatilidad en el mercado, aunque la tendencia predominante ha sido hacia la disminución.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 16.76%, superando la volatilidad anual del 10.35%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 375,772 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 751,544 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,878,860 pesos colombianos.