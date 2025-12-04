REM: a cuánto estará el dólar y cuál será la inflación a fin de año, según los gurúes de la City

El dólar oficial hoy jueves 4 de diciembre cotiza a $ 1430 para la compra y $ 1480 para la venta en las pantallas del Banco Nación en la cuarta rueda del mes.

La divisa subió $ 5 durante el martes luego de seis ruedas consecutivas sin cambios , y viene de finalizar noviembre con un retroceso de $ 25 (había arrancado el anteúltimo mes del año a $ 1500).

En tanto, el dólar mayorista quedó a $ 1427,1 para la compra y $ 1477 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1512,48.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubica en $ 1924 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

Por su parte, el dólar blue hoy jueves 4 de diciembre cotiza a $ 1420 para la compra y $ 1440 para la venta.

El paralelo recuperó con el correr de la semana parte de la suba de $ 10 que tuvo durante el lunes, en la primera rueda del mes, tras el retroceso de $ 20 que acumuló en noviembre (abrió cotizando a $ 1455).

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-2,36%). El paralelo cotiza $ 220 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El Banco Central (BCRA) no intervino el miércoles en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 41.888 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy jueves 4 de diciembre

El dólar oficial hoy jueves 4 de diciembre opera a $ 1480 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco:

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.420,000 1.470,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.430,000 1.480,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.425,000 1.485,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.425,000 1.475,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.438,000 1.478,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.425,000 1.485,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.430,000 1.480,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.430,000 1.470,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.430,000 1.480,000 BRUBANK S.A.U. 1.415,000 1.478,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.430,000 1.480,000 BANCO MACRO S.A. 1.425,000 1.485,000 BANCO PIANO S.A. 1.430,000 1.480,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.415,000 1.465,000

¿Castigar al que compró dólares para estabilizar el peso?

Por: Maximiliano Montenegro.

Milei y Caputo están empecinados en mostrar que esta vez es distinto y que el que apostó al dólar no siempre gana . En especial después de lo que fue la corrida cambiaria entre abril y octubre pasados, récord desde la salida de la convertibilidad.

Según los últimos datos del Balance Cambiario del Banco Central, desde que se levantó el cepo a las personas físicas en abril, la “compra (neta) de billetes y divisas sin fines específicos” alcanzó los U$S 29.929 millones.

Esas compras alimentaron la llamada “formación de activos externos” (FAE), un clásico argentino: dólares que salen del sistema al colchón, a las cajas de seguridad o a cuentas en el exterior. De acuerdo al INDEC , los argentinos poseen más de u$s 255.000 millones billete fuera del sistema.

