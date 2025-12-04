En esta noticia
El dólar oficial hoy jueves 4 de diciembre cotiza a $ 1430 para la compra y $ 1480 para la venta en las pantallas del Banco Nación en la cuarta rueda del mes.
La divisa subió $ 5 durante el martes luego de seis ruedas consecutivas sin cambios , y viene de finalizar noviembre con un retroceso de $ 25 (había arrancado el anteúltimo mes del año a $ 1500).
En tanto, el dólar mayorista quedó a $ 1427,1 para la compra y $ 1477 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1512,48.
El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubica en $ 1924 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.
Por su parte, el dólar blue hoy jueves 4 de diciembre cotiza a $ 1420 para la compra y $ 1440 para la venta.
El paralelo recuperó con el correr de la semana parte de la suba de $ 10 que tuvo durante el lunes, en la primera rueda del mes, tras el retroceso de $ 20 que acumuló en noviembre (abrió cotizando a $ 1455).
De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-2,36%). El paralelo cotiza $ 220 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).
El Banco Central (BCRA) no intervino el miércoles en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).
De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 41.888 millones.
La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses
La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo
El dólar oficial hoy jueves 4 de diciembre opera a $ 1480 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco:
|Entidad
|Compra
|Venta
|BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
|1.420,000
|1.470,000
|BANCO DE LA NACION ARGENTINA
|1.430,000
|1.480,000
|INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
|1.425,000
|1.485,000
|BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
|1.425,000
|1.475,000
|BANCO SUPERVIELLE S.A.
|1.438,000
|1.478,000
|BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
|1.425,000
|1.485,000
|BANCO PATAGONIA S.A.
|1.430,000
|1.480,000
|BANCO HIPOTECARIO S.A.
|1.430,000
|1.470,000
|BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
|1.430,000
|1.480,000
|BRUBANK S.A.U.
|1.415,000
|1.478,000
|BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
|1.430,000
|1.480,000
|BANCO MACRO S.A.
|1.425,000
|1.485,000
|BANCO PIANO S.A.
|1.430,000
|1.480,000
|BANCO DE COMERCIO S.A.
|1.415,000
|1.465,000
¿Castigar al que compró dólares para estabilizar el peso?
Por: Maximiliano Montenegro.
Milei y Caputo están empecinados en mostrar que esta vez es distinto y que el que apostó al dólar no siempre gana. En especial después de lo que fue la corrida cambiaria entre abril y octubre pasados, récord desde la salida de la convertibilidad.
Según los últimos datos del Balance Cambiario del Banco Central, desde que se levantó el cepo a las personas físicas en abril, la “compra (neta) de billetes y divisas sin fines específicos” alcanzó los U$S 29.929 millones.
Esas compras alimentaron la llamada “formación de activos externos” (FAE), un clásico argentino: dólares que salen del sistema al colchón, a las cajas de seguridad o a cuentas en el exterior. De acuerdo al INDEC , los argentinos poseen más de u$s 255.000 millones billete fuera del sistema.