Dónde ver MAD MEN completa: en Starzplay Argentina, que compite con Netflix, Amazon Prime Video y Disney+

La guerra del streaming suma otro jugador en la Argentina a un cada vez más poblado negocio de los contenidos online, mientras se espera el pronto desembarco de Disney+ que daría batalla a Netflix.

El servicio Starzplay, propiedad de la red estadounidense de canales premium de TV paga Starz (Lionsgate), acaba de lanzar su aplicación móvil directa al consumidor, la cual ya estaba disponible pero únicamente se podía acceder mediante Apple TV.

Ahora será apta para todos los dispositivos iOS y Android, y por aproximadamente u$s 2,5 en nuestro país, los suscriptores podrán acceder a un importante catálogo de películas y series, algunas incluso el mismo día que se transmiten en los Estados Unidos.

Entre los títulos que sobresalen se encuentran su serie original "The Spanish Princess"; el drama de época "The Name of the Rose" basado en la famosa novela de Umberto Eco, y series nominadas a los Emmy de 2020, como "Normal People", "The Great", protagonizada por Elle Fanning y Nicholas Hoult, y "The Act", con Patricia Arquette y Joey King.

Según se destaca en un comunicado, Starz cuenta con "un espectro de mujeres tanto al frente como detrás de la cámara". Consultada al respecto sobre este tema, Superna Kalle, Vicepresidenta Ejecutiva de canales Digitales de Starz y Starzplay, explicó a El Cronista que "Parte de la estrategia de Starz es en gran medida amplificar las voces de las mujeres y las audiencias diversas. Así que somos un lugar fantástico para mujeres showrunners de espectáculos, escritoras, ejecutivas y mujeres frente a la cámara. Entonces, pensamos que eso es realmente importante porque las mejores historias salen de estas voces".

Por otra parte, sobre cuál es la diferencia de Starzplay con otros servicios similares, Kalle comentó "Starzplay es un servicio premium curado que es diferente de Amazon o Netflix, o simplemente Netflix, en que son servicios de televisión muy amplios, y nosotros somos una capa premium que se ubica en la parte superior como un anuncio o un complemento de estos servicios. Tenemos contenido premium que está dirigido solo a adultos. No tenemos ningún contenido infantil o familiar. Si quieres sentarte y simplemente ver dramas fantásticos de todo el mundo exclusivamente que no puedes conseguir en ningún otro lugar, somos ese lugar".

Y en torno al mercado argentino de streaming, la ejecutiva destaca que "El mercado argentino es muy similar en muchos aspectos a algunos de los mercados europeos, lo que nos sorprendió un poco. Series como The Act o Normal People o Ghost, que es parte del spin-off de Power, les fue muy, muy bien en Argentina. Y, ya sabes, parte de la razón por la que queríamos lanzar nuestra aplicación aquí es porque es un mercado muy importante para nosotros. Pero también obtenemos acceso a esos datos propios que nos ayudarán a refinar nuestra estrategia en Argentina".

¿Cómo acceder a Starzplay en América Latina?

El servicio premium de streaming de Starzplay está disponible en toda Latinoamérica en la aplicación Starzplay para iOs y Android y en la aplicación de Apple TV.

La aplicación Starzplay para iOs y Android está disponible para descargar en iPhone y iPad, así como en una amplia gama de dispositivos compatibles con Android. Hasta cuatro usuarios pueden ver simultáneamente y disfrutar de descargas sin conexión de programas y películas selectas. Los usuarios de la aplicación pueden disfrutar de recomendaciones personalizadas de programas y películas, basadas en las visualizaciones anteriores de los usuarios y seleccionar su idioma preferido para el audio o los subtítulos.

Qué series y películas ver en Starzplay

Uno de los productos interesantes y recién estrenados en Starzplay es "Seduced: Inside the NXIVM Cult" que cuenta la historia de India Oxenberg, hija de la actriz Catherine Oxenberg y descendiente de la realeza europea, que fue captada por el culto moderno de esclavas sexuales NXIVM. Más de 17.000 personas, incluida India, se inscribieron en los "Programas de Éxito Ejecutivo" de NXIVM, una fachada para la secta y un terreno de caza para su líder, el "depredador" maestro Keith Raniere. Las mujeres en DOS, una sociedad secreta de amo-esclavos dentro de NXIVM, fueron traficadas y marcadas con un hierro cauterizador. La serie habla sobre una madre que intenta salvar a su hija y sobre la recuperación después de este trauma. Además, la historia sigue la seducción, el adoctrinamiento, la esclavitud y la fuga de India así como su papel como "co-conspiradora" para ayudar al gobierno de Estados Unidos a derrocar a Raniere y su empresa criminal. También muestra extenso metraje sobre el interior del culto.

En tanto que el 15 de noviembre se estrena la serie "Gangs of London", que se adentra en lo más profundo del mundo criminal de Londres, y sobresale por las coreografías "de lucha visceral" e "increíbles secuencias de acción". Con Joe Cole ("Peaky Blinders", "Black Mirror") y Sope Dìrísù ("Humans", "Black Mirror"), entre otros.