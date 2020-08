Disney+ llega a la Argentina en noviembre con la nueva de Mulan ¿es el fin de Netflix?

Más de 60 millones de abonados sumó Disney+ desde su lanzamiento el 12 de noviembre de 2019 (menos de un año), contando solo las suscripciones que tiene en donde se ofrece hasta ahora: EE.UU., Canadá, Países Bajos, Australia y Nueva Zelanda.

Netflix se podría decir que se lanzó "globalmente" en 2011, cuando inició operaciones fuera del territorio norteamericano, ofreciendo su catálogo en Latinoamérica y el Caribe. En 2012 vendrían algunos países de Europa, y a partir de 2016 está disponible en todo el mundo. Es decir, en casi 10 años sumó más de 190 millones de usuarios, sin competencia real.

Pero Disney+, empujado por la realidad del negocio del entretenimiento que se encuentra de rodillas ante una pandemia que parece no tener fin, decidió ahora apurar su llegada a otros países, antes de lo previsto.

Latinoamérica es uno de los principales mercados, y ayer la compañía anunció que aterrizará por estas tierras en noviembre. Y viene con un as de espadas, que es el estreno de la esperada versión live action de su gran éxito animado Mulan. Es que a pesar de que era su intención y esperó el momento, no la pudo estrenar en cines por obvias razones. Se trata de un super tanque de más de u$s 200 millones por el que habrá que pagar aparte (u$s 30 en EE.UU.) además del costo de su suscripción de u$s 7 (Netflix en Argentina cuesta u$s 4 promedio).

Pero el tema es que con Disney+ vienen además todos los productos, series y películas, que durante décadas generó la compañía del Ratón Mickey, los cuales no hace falta enumerar, por muchos y conocidos.

Y no sólo eso. Disney es dueña de Marvel, Pixar, LucasFilm (Star Wars) y hace muy poco acaba de comprar en más de u$s 70.000 millones buena parte de los contenidos de Fox, es decir tiene todas las películas y series de Fox y National Geographic.

Una parte de todo este material se lo quitó a Netflix, que lo perdió una vez que Disney decidió salir con su propia plataforma de streaming.

¿Cómo competir contra tamaño catálogo? Con producciones propias. Netflix, además de ofrecer contenido adquirido, cuenta con su principal "commodity", que es su contenido original, el que básicamente la ha rendido más hasta ahora. Entre estos se destacan y se destacaron House of Cards, Orange Is the New Black, Stranger Things, The Crown, Ozark, Mindhunter, The Witcher o Poco ortodoxa, por mencionar algunos de los más conocidos.

Lamentablemente para Netflix, no sólo deberá competir con Disney+. Más allá de Amazon Prime Video o Apple TV que ya no representan un peligro, es inminente la llegada de HBOMax con contenidos propios, de Warner, TNT, TBS, CNN y Cartoon Network, entre otros.