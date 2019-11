Tiembla Netflix: Disney suma un millón de clientes por día a su nueva plataforma

El lanzamiento el 12 de noviembre de Disney+ parece estar dando muy buenos resultados para la compañía, según lo indican diferentes relevamientos en este sentido.

Por un lado, la propia Disney reveló dos días después de su estreno que la plataforma registró una "demanda extraordinaria" con más de 10 millones de usuarios registrados.

Y ahora, por el otro, la consultora especializada Apptopia asegura que la OTT viene registrando un promedio de un millón de nuevos suscriptores por día.

Colony: Temporada 3 (01/12/2019) Tras dejar la colonia, Will y Katie descubren que asentarse y llevar una vida normal es mucho más difícil de lo que esperaban. Queen of the South: Temporada 3 (01/12/2019) Al fin libre para construir su imperio, Teresa debe enfrentarse a viejos y nuevos enemigos que amenazan su sueño y su vida.