Día del café: dónde probar el mejor en Buenos Aires barrio por barrio

"La Cafeteguía surgió en forma online en 2017, por una afición que tenemos por el café pero también porque vimos que estaban surgiendo con fuerza en la Ciudad las cafeterías de especialidad. Empezamos a recorrerlas, a hablar con los dueños, los baristas, vimos el trabajo en servirlo y cómo buscaban sabores específicos. Todo eso nos atrajo, y decidimos volcarlo a una guía, introduciendo las cafeterías con reseñas pero no convencionales, si no resaltando el ambiente y lo lindo que es pasarlo en esos lugares. La guía, hecha íntegramente por nosotros, incluye fotos y el mapa que te recomienda según la zona en la que estés", explica Martín Della Zorza, director y redactor de La Cafeteguía, una guía digital en la que uno puede encontrar la cafetería de especialidad más cercana, que esta semana - concretamente el viernes 4 de octubre- será lanzada también formato papel con prólogo de Nicolás Artusi (@sommelierdecafé en las redes) a las 19:30 en Root Coffee House (Santo Dicépolo 1930) y que se conseguirá online en lacafeteguia.com/libro

Crédito: gentileza Cafeteguía

"Presentamos el proyecto en mecenazgo para hacer un libro de la Cafeteguía y lo aprobaron, así que conseguimos el financiamiento para hacerlo y trabajamos todo el año en hacerla. Respeta el espírtu con el que hicimos la web: allí podrán encontrar cómo es el café en cada sitio, los métodos de filtrado que tienen, si tuestan el café ellos mismos que es algo novedoso para lo que son las cafeterías y hoy es cada vez mas común, y obvio que no podía faltar el mapa de desplegable", explica Della Zorza sobre el proyecto que lleva adelante junto a Mariana Vaccaro (editora y fotógrafa), Nicolás Chiari (barista, autor de algunos artículos) y Pilar Sahagún (ilustradora, @pili.thekid en instagram). "Uno identifica las cadenas de cafeterías, los bares notables, las cafeterías de barrio pero las de especialidad estaban sueltas y lo que hicimos fue crear esa red y darles entidad", agrega.

Pero lo primero es lo primero: ¿Qué es el café de especialidad del que tanto se habla últimamente? Según explican desde Cafeteguía, empezó hace una década en la Ciudad de Buenos Aires pero al principio era en lugares aislados, lugares de culto. Nuevos aficionados se fueron sumando y abriendo lugares y desde hace 3 años se empezó a percibir un movimiento fuerte, y hoy calculan que habrá alrededor de 100 cafeterías de especialidad en territorio porteño.

Café Registrado. Crédito: gentileza Cafeteguía

"El café de especialidad alude a los granos que en competencias internacionales y catas superan en una escala de 100, los 80 puntos. Eso tiene que ver con la cualidades del grano, que sean sanos que no tengan defectos. Es un café de muy buena calidad que tiene unas cualidades como sabor, aroma, extraordinarias, muy valoradas y que fundamentalmente no es un café que está torrado, que es el que se suele vender en los supermercados", describe Della Zorza. "Es un café tostado naturalmente y al que no se le agrega azúcar y justamente por eso se le pueden apreciar las cualidades cuando se sirve, no es perjudicial. El café de especialidad incluye el componente que es el concimiento que hay de este grano, desde el caficultor, la finca, el país del que viene y tiene un cuidado distinto al momento de servirlo que también es fundamental para disfrutarlo, ya que tiene ser preparado de una forma tal que no esté sobreextraído y ahí es fundamental la mano del barista. Es un café que valoriza la trazabilidad del café, para conocer el camino de la planta a la taza y que tiene un precio que no es exclusivo, sino accesible", completa.

Crédito: gentileza Cafeteguía

Para Della Zorza, existieron dos factores que aceleraron la entrada de las cafeterías de especialidad en el país, en lo que implica al consumidor: el desembarco de Starbucks en el país, que abrió el mercado del café a un segmento joven que no estaba siendo interpelado y las cafeteras de cápsulas, que mejoraron la calidad del café en las casas. "Todo esto apalancó a que la gente empezara a mirar el producto café y empezara a valorar el origen, las cualidades, estamos en un momento en el que la gente se preocupan más por lo que consume. Hoy se conoce más, como obtener los sabores según los métodos, se fue complejizando, le paso al vino a la cerveza y hoy le está pasando al café", explica.

Algunas recomendaciones para introducirse en el café de especialidad:

Probar el café sin azúcar para sentir el verdadero sabor.

No asustarse con la temperatura que suele ser menor a la que etsamos acostumbrados. Esa termpratura es el punto en el que el dulzor natural de la leche lo va reslatar.

Consumir café de tostado natural.

Club de Café

"Club de café es otra iniciativa en la que nos asociamos nosotros, es un proyecto distinto pero hermanado a la Cafeteguía. Consiste es una suscripción mensual para que te llegue una variedad de café diferente a tu casa, el objetivo es acercar el café de especialidad y hacemos envíos a todos el país. El primer mes enviamos un café de Colombia, el segundo mes de Bolivia", explica Della Zorza, también involucrado en el proyecto que surgió hace 3 meses.

Crédito: gentileza Club de Café

El proceso para sumarse es simple: se ingresa al sitio somosclubdecafé.com, ahí se elige la cantidad de café que se quiere recibir por mes que puede ser un cuarto ($500), medio kilo ($890) o un kilo ($1600) y después se personaliza: se puede elegir la molienda del café según la cafetera que uno tiene en casa o pedirlo directamente en grano y elegir el tueste. El envío tiene costo peor también existe la ocpión de retirarlo sin cargo. "Una vez que se suscribe le llega su caja la domicilio, la idea es que puedan conocer los tostadores de la ciudad y los distintos orígenes, hay mucho tipos de café, queremos mostrar la diversidad", concluye.