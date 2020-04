Cuándo vuelve la NBA: por el coronavirus en los Estados Unidos sigue suspendido el torneo

El comisionado de la NBA, Adam Silver, reveló que no se tomará ninguna decisión sobre el regreso a la actividad, suspendida desde el 11 de marzo a causa de la pandemia de coronavirus , como mínimo hasta mayo próximo. "Simplemente tenemos que aceptar que al menos durante abril no estaremos en la posición de tomar ninguna decisión", señaló Silver.

La NBA fue suspendida indefinidamente, a raíz del primer caso de contagio de un jugador (Rudy Gobert, de Utah Jazz). La temporada regular iba a culminar el 15 de abril para dar paso luego a la post temporada y la final iba a ser en junio.

"No se estableció un plazo para decidir si se retomará la temporada regular, si se jugarán directamente los playoffs o si no habrá más opción que dar por terminada la campaña. El gran obstáculo para hacer estas proyecciones es la falta de información", explicó el comisionado, según la Agencia DPA.

El comisionado dijo que entre el gran número de alternativas que analizaron está el de jugar partidos sin público, ya sea en los mismos estadios o en canchas de entrenamiento, y también el de concentrar todos los juegos en una misma ciudad, que sería Las Vegas.

Silver dio también algunos detalles sobre la conferencia que sostuvieron el sábado los comisionados de las principales ligas deportivas estadounidenses, incluida la de béisbol (MLB), fútball americano (NFL) y fútbol (MLS), con el presidente Donald Trump.

"La conferencia telefónica duró 45 minutos y Trump nos dijo que es un apasionado aficionado de los deportes y que echa de menos verlos por TV. También nos comunicó que quería saber de nosotros y fue una oportunidad para decirle que apoyamos al país y queremos ayudar" señaló.



La liga de básquet de los Estados Unidos le propuso que los jugadores de la NBA una reducción de sueldo del 50 por ciento a partir del 15 de abril debido al parate de la actividad.

Ante esta sugerencia, la asociación de basquetbolistas (NBPA) respondió que los deportistas solo aceptarán una disminución del 25 por ciento y a partir del 15 de mayo.

Según publicó The Athletic, ambas partes discuten qué hacer financieramente si la temporada regular 2019-20 no se reanuda, y entre las posibilidades está incluida la de retener hasta el 25 por ciento de los salarios restantes de los jugadores en un depósito de la liga. Además se indicó que si la NBA empieza a cancelar partidos, la cláusula de fuerza mayor en el convenio colectivo se ejercerá automáticamente, según la cual los jugadores perderán el uno por ciento de su salario por cada partido cancelado aproximadamente.





La NBA y la cadena televisiva ESPN, que cuenta con los derechos de televisación del torneo de básquetbol más importante del mundo, planean organizar una inédita competencia entre los jugadores de alto perfil de las franquicias.

Sería mediante la modalidad H.O.R.S.E (caballo, según su denominación en inglés), una iniciativa que ya tiene antecedentes y se intenta volver a poner en vigencia, mientras se debate sobre la posible cancelación de la temporada, dejando el título vacante.

El adelanto fue publicado por Adrian Wojnarowski, el periodista de ESPN con más vínculo con la NBA, y consiste en que cada jugador ejecuta un lanzamiento, combinando originalidad y dificultad, y sus rivales deben tratar de imitarlo. De no conseguirlo irá sumando letras hasta quedar eliminado cuando forme la palabra HORSE, producto de sus tiros no acertados.

