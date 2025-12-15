Una potente tormenta invernal en Estados Unidos mantiene en vilo a amplias regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) activó advertencias oficiales por nevadas intensas, fuertes ráfagas de viento y condiciones que podrían volver casi imposible la circulación en rutas y ciudades durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana.

El fenómeno afectará tanto a zonas urbanas densamente pobladas como a regiones rurales, con acumulaciones de nieve que, en algunos puntos, podrían superar los 38 centímetros y vientos capaces de provocar ventiscas y cortes de energía.

Los estados bajo alerta por nieve y viento extremo

Las alertas emitidas por el NWS se extienden sobre Pensilvania, Virginia Occidental, Nueva Jersey, Maryland y Alaska, donde se espera que el peor escenario ocurra entre la noche del sábado y la mañana del lunes.

Una potente tormenta invernal en Estados Unidos mantiene en vilo a amplias regiones del país. Imagen: archivo.

Las autoridades meteorológicas advierten que la combinación de nieve acumulada, vientos intensos y baja visibilidad podría generar una situación crítica para millones de personas, especialmente en rutas interurbanas y zonas montañosas.

Cuáles son las áreas más expuestas

El oeste de Pensilvania y el norte de Virginia Occidental aparecen entre las regiones con mayor riesgo. Localidades como Beaver Falls, Ambridge, Lower Burrell, Weirton, Moundsville, Fairmont y Donegal podrían recibir hasta 30 centímetros de nieve, acompañados por vientos sostenidos de entre 56 y 72 km/h.

Estas condiciones aumentan la probabilidad de ventiscas, acumulación irregular de nieve y una visibilidad reducida, factores que elevan el peligro de accidentes y bloqueos en carreteras.

Nueva Jersey

En Nueva Jersey, el pronóstico indica acumulaciones de entre 10 y 15 centímetros de nieve, suficientes para complicar seriamente los desplazamientos tanto en áreas urbanas como suburbanas.

El NWS alertó que viajar podría volverse “muy difícil”, especialmente durante las horas de mayor intensidad del temporal, con impacto directo en el transporte público y las rutas principales.

Maryland

El escenario más delicado en Maryland se concentra en el condado de Garrett, donde se esperan entre 10 y 25 centímetros de nieve, combinados con ráfagas de hasta 56 km/h.

Las autoridades advierten sobre visibilidad reducida a menos de 400 metros, particularmente en corredores clave como la I-68 y la US-40, lo que incrementa el riesgo de choques y cierres preventivos.

Alaska

En Alaska, la tormenta adquiere una dimensión aún más severa. Ciudades como Hyder, Juneau y Petersburg podrían registrar acumulaciones de hasta 38 centímetros de nieve, con vientos que alcanzarían los 97 km/h.

El NWS local calificó la situación como extremadamente peligrosa y recomendó evitar cualquier desplazamiento que no sea estrictamente necesario.

Recomendaciones oficiales ante la tormenta invernal

Frente a este escenario, las autoridades insisten en extremar precauciones. Entre las principales recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional se destacan:

Permanecer en interiores mientras duren las condiciones más severas

Vestirse con varias capas de ropa para prevenir hipotermia y congelación

Cubrir completamente la piel expuesta

Evitar viajes innecesarios y reprogramar traslados

Llevar agua, alimentos y linterna en caso de salir en vehículo

En estados como Virginia Occidental y Pensilvania, también se aconseja consultar el estado de las rutas a través de los servicios oficiales antes de cualquier desplazamiento.