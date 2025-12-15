La mesa navideña argentina, sinónimo de tradición y dulzura, exige un despliegue logístico y comercial masivo. Grupo Arcor, que históricamente refuerza su presencia en esta fecha, presentó su propuesta festiva, integrada por más de 60 productos que combinan innovación, calidad y tradición. Sin embargo, manejar esta amplitud de stock en la última milla, los kioscos y almacenes de barrio, es un desafío que la compañía está resolviendo con tecnología de punta.

Arcor desarrolló TOKIN, una plataforma B2B diseñada para fortalecer el crecimiento y la digitalización de kioscos, almacenes y autoservicios de todo el país.

Esta solución digital conecta a más de 250.000 puntos de venta con las marcas de Arcor y con más de 80 marcas adicionales de consumo masivo, con el fin de garantizar el abastecimiento y ofrecer oportunidades reales de desarrollo.

TOKIN: El motor de inteligencia artificial para microsegmentar la demanda festiva

El diferencial más significativo de TOKIN es su capacidad de microsegmentación mediante el uso de inteligencia artificial y la analítica de datos. Esta tecnología permite generar propuestas de compra personalizadas que se alinean con las preferencias y el comportamiento de cada comercio.

Para lograr esta precisión, esencial durante el pico de ventas navideño, el modelo analítico de TOKIN examina más de 600 variables por punto de venta. Entre los factores clave que se analizan se encuentran el tamaño del comercio, el desembolso promedio de los clientes, la cantidad de cajas para cobro, y hasta el pronóstico climático para evaluar qué tipo de productos son más consumidos según la temporada. De esta manera, la plataforma recomienda los productos y volúmenes más adecuados para cada comercio, optimizando su capital de trabajo y proyectando su demanda con mayor exactitud, lo cual es vital para el stock estacional.

Innovación en el portafolio: novedades que llegan a la mesa argentina

Bajo el concepto “Una Navidad Mágica”, Arcor busca reforzar su vínculo histórico con los consumidores a través de marcas emblemáticas como Cofler, bon o bon, Águila, Mogul, Block y Rocklets.

La compañía sorprende con innovaciones alineadas a las tendencias del mercado:

Nuevos sabores clásicos: Se destacan las Garrapiñadas de Pistacho y las de Salted Caramel , sumándose a una categoría tradicional.

Oferta diferencial: La marca Mogul se incorpora al festejo con sus Mini Tubitos Navideños , y se introduce el Turrón Coco , que aporta un sabor distinto a la categoría de turrones.

Regalería: Para obsequiar, se presenta la nueva Casita bon o bon, combinando diseño y dulzura.

El portafolio de la temporada abarca presentaciones individuales, productos para compartir y opciones de regalería en categorías como confituras, garrapiñadas, postres y gomitas. Esta diversidad y la capacidad de innovar refuerzan el diferencial de Arcor en la festividad.

El desafío de la última milla: tecnología potenciada por la red física

El éxito de la plataforma TOKIN se sostiene en la histórica fortaleza de la red de distribuidores oficiales de la compañía. Esta infraestructura, esencial para el crecimiento del canal tradicional, ahora se potencia con tecnología para asegurar que los nuevos sabores y el amplio portafolio navideño lleguen a comercios de todo el país con entregas ágiles, disponibilidad constante y atención personalizada.

TOKIN se convierte así en un aliado para el desarrollo y la inclusión que impulsa la evolución del pequeño comercio hacia un futuro más competitivo y conectado. Además, la plataforma contribuye a ampliar la oferta de categorías en los comercios minoristas, incluyendo productos de otras industrias como infusiones, bebidas, limpieza o cuidado personal.

Leandro Farah, Gerente de Negocios Digitales e Inteligencia Comercial, subrayó que la tecnología es una herramienta para el desarrollo: “TOKIN refleja esa visión: una solución concreta que impulsa la evolución del canal tradicional y demuestra cómo la innovación puede estar al servicio de las personas, ayudando a que cada negocio crezca y compita en un entorno cada vez más digital”.