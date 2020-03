Coronavirus en Buenos Aires: una novela 'anticipó' la cuarentena por un virus

El coronavirus de origen chino, conocido como Covid-19, pone en jaque al mundo entero por su rápida propagación y cantidad de personas contagiadas.

Desde que se desató la crisis sanitaria global hay una 'epidemia' de películas, series y documentales donde muchos creen encontrar señales premonitorias.

Coronavirus: 10 películas sobre pandemias y otros 'apocalipsis' Con el primer caso de coronavirus confirmado en la Argentina, se 'dispara' el interés por las películas y miniseries sobre epidemias y pandemias más emblemáticas de los últimos años. Wall Street ha borrado todas las ganancias acumuladas en el año y ha entrado abruptamente en terreno de corrección ante la perspectiva de que el coronavirus golpee el crecimiento económico global.

Los libros no se quedan afuera del fenómeno. Uno de los más buscados y que en las redes sociales causó más conversación entre los usuarios es un novela escrita hace casi 40 años que parece haber predicho el surgimiento del mortal virus.

Se trata de 'The eyes of the darkness', del escritor estadounidense Dean Koontz, quien en 1981 escribió sobre un extraño virus surgido en la ciudad china de Wuhan... en 2020.

“Alrededor del 2020, una severa enfermedad tipo neumonía se va a esparcir por todo el mundo, afectando los pulmones y los bronquios, resistiendo a los tratamientos conocidos”, señala el texto de Koontz.

En otro de los fragmentos, el novelista señala que el virus se llama Wuhan 400 y "fue creado por el científico chino Li Chen en un laboratorio de Wuhan como una poderosa arma biológica que no podía sobrevivir fuera del cuerpo más de un minuto".

Su virulencia es tal que un personaje llega decir que es peor que el Ébola y su período de incubación es mucho más reducido que el del coranavirus. En la novela, al ser un virus tan mortal, el final de la Humanidad es inminente, ya que no encuentran una cura para el virus.

En Italia, donde ya hay varios muertos a causa de coronavirus, se ha sucitado un renovado interés por dos novelas clásicas, según indicó el diario el diario italiano La Repubblica: 'La peste', de Albert Camus y 'Ensayo sobre la ceguera', de José Saramago.

En menos de un mes, la novela de Camus pasó de la posición 71° al tercer lugar en Ibs y triplicó sus ventas en Amazon. La del autor portugués, publicada por primera vez en 1995, está hace varios días en el podio de los 10 mejores Ibs y es el quinto en Amazon, donde registró un aumento del 180% en las ventas.

Y ahora que ya hay positivos en la Argentina cobra relevancia el libro publicado en 2019 por Facundo Argüello. Titulado 'Álef Zero', cuenta la historia de una Buenos Aires devastada por un virus en 2042. Es un relato distópico que extrapola conflictos e inequidades del presente y examina el rol de los grandes conglomerados medicinales y las compañías proveedoras de salud.

La novela comienza cuando, en una Buenos Aires en cuarentena perpetua por un virus letal, un científico deserta de una megacorporación y muere misteriosamente. El texto recupera a su vez los antecedentes sociales y políticos de lo ocurrido cuando la ciudad sufrió la epidemia de fiebre amarilla, y señala las consecuencias del deterioro institucional y de la ausencia de acceso equitativo a la salud frente a las crisis sanitarias.