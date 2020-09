Amazon: estreno de Buffy, la cazavampiros” serie completa, dónde ver todas las 7 temporadas

¿Cuántos años tienen que pasar para que una producción audiovisual de convierta en un clásico? Estrenada 23 años atrás, 'Buffy, la cazavampiros' es -al igual que Friends, Los Expedientes Secretos X y ER Emergencias- un auténtico ícono de las series de los años ’90.

Antes que el boom de las series modernas, que comenzó con el estreno de Los Soprano en 1999, continuó con la sustitución de la videocasetera por el reproductor de DVD y se masificó con la llegada de Lost en 2004, existieron programas de televisión que marcaron la vida de las audiencias en el mundo entero. Uno de ellos fue el protagonizado por Buffy Summers.

¿Pero qué hace que una serie para adolescentes con dos décadas a cuestas sea uno de los estrenos más esperados de Amazon Prime Video? En primer lugar, el componente emocional. Esos jóvenes fanáticos de Buffy, que crecieron con sus posters en la pared y esperando el estreno de cada capítulo, hoy son adultos ansiosos por reencontrarse con las 7 temporadas en HD para maratonear todo el fin de semana. Sin embargo, por fuera del consumo nostálgico, esta serie tiene mucho más que el inevitable encanto de lo retro para ofrecer a quienes nunca la vieron.

En retrospectiva, la trama de Buffy podría haber sido mucho más predecible a partir de sus componentes individuales: una chica linda (Sarah Michelle Gellar) cuyo destino es luchar contra vampiros, demonios y otras fuerzas de la oscuridad pero que preferiría ocuparse de los asuntos de cualquier adolescente de preparatoria. Como si fuera poco, se enamora de Ángel (David Paul Boreanaz) y recién al besarlo descubre que es un vampiro.

Afortunadamente, la búsqueda del director y guionista Joss Whedon fue mucho más allá acompañado de un elenco que supo estar a la altura con personajes entrañables como Willow (Alyson Hannigan), Xander (Nicholas Brendon) y Rupert Giles (Anthony Stewart Head) que también fueron creciendo en la serie y desarrollando sus propias historias.

Buffy, la cazavampiros” marcó un antes y un después en el género fantástico y de terror en la televisión. Como siempre, al revisar una producción artística o de entretenimiento es necesario situarse en su contexto espacio-temporal para decodificar sus significados y comprender su evolución.

Hasta su estreno, en 1997, este tipo de películas y series estaban protagonizadas por hombres fuertes y valientes. Los personajes femeninos, especialmente jóvenes y rubias como Sarah Michelle Gellar, eran las víctimas perseguidas por otros hombres o entidades sobrenaturales, a las que “el héroe” pretendía salvar. A tal punto es así, que los personajes interpretados por la misma Gellar en películas del género como 'Scream 2' y 'Sé lo que hicieron el verano pasado' tuvieron su clásico destino fatal.

Si Buffy fue un suceso no es únicamente por su calidad artística, sino porque cambió todo un mecanismo, una estructura, una forma de hacer cine y televisión fantástica y de terror. Buffy Summers no solo se convirtió en una heroína, sino en una renovada representación femenina en la pantalla, en que las chicas no se limitaban a esperar el ataque, sino que contratacaban, salían de compras y también de cacería.

Más allá de las destacables actuaciones y la calidad de su producción, Buffy creó un lenguaje propio en el que el suspenso, el terror y la fantasía conviven con el drama, la comedia y el romance adolescente. A través de este juego, Whedon tomó los elementos más distintivos de cada género para mantener a los espectadores atrapados durante 144 episodios centrados en una lucha entre el bien y el mal con límites muy difusos entre la realidad y otras dimensiones.

Ahora, las 7 temporadas de 'Buffy, la cazavampiros' están disponibles en Amazon Prime Video para reencontrarse con este apasionante mundo de vampiros y heroínas o dejarse seducir por primera vez por todo lo que esta serie tiene para ofrecer a los centennials.