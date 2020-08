Ganadora del Oscar 2020 llega a Netflix, que mantiene estreno de la polémica Guapis Cuáles son los estrenos de Netflix en septiembre. Qué series y películas ver en Netflix en septiembre. Se estrena la polémica película Guapis o Cuties. Se estrena la temporada 16 de Grey's Anatomy. Se estrena la película The Post. Se estrena Parasite, Mejor Película 2020 en los Oscar.

Los estrenos de Netflix en septiembre ya se anunciaron. Y en la lista de series y películas que se estrenan hay muchos títulos con la misión de superar el fenómeno de Anne with an E (y la campaña viral de sus seguidores para que haya una cuarta temporada) y el éxito de Natalia Oreiro y su documental Nasha Natasha, algunos de las series y películas que dieron que hablar en agosto.

Si de revuelo se trata, eso causó el anuncio oficial de Netflix del estreno en septiembre de la película francesa Guapis o Cuties. Con un texto y un afiche diferentes al original, estalló el escándalo y el repudio en redes sociales. Y cerca de 300.000 personas de todo el mundo están firmaron un petitorio en el sitio Change.org reclamando la cancelación del estreno, previsto para el 9 de septiembre, porque su promoción "incita a la hipersexualización infantil y la pedofilia".

También se estrena Parasite, la película coreana que se convirtió en la gran ganadora del Oscar 2020. Un triunfo histórico, ya que es la primera vez que un filme de habla no inglesa gana el premio a Mejor Película del año.

Qué series estrena Netflix en septiembre

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 3 y 4 (1/9/2020)

Las Kardashian intentan llevar una vida normal mientras las cámaras capturan cada segundo de sus rencillas, sus amoríos mediáticos y sus momentos en familia.

Top Chef - Temporada 3: Miami (1/9/2020)

En esta temporada, el calor de Miami no es nada comparado con el calor de la cocina donde 15 chefs compiten para llevarse 100 mil dólares y todos los laureles.

Top Chef - Temporada 4: Chicago (1/9/2020)

En la cuarta temporada de este reality, Chicago recibe a 16 chefs ansiosos por demostrar sus habilidades culinarias. La Ciudad de los Vientos nunca fue tan sabrosa.

Lejos (4/9/2020)

Emma Green se pone al frente de una tripulación internacional en una peligrosa misión a Marte que además le exige dejar atrás a su marido y a su hija adolescente.

Organízate con el método The Home Edit (9/9/2020)

Las organizadoras Clea Shearer y Joanna Teplin, de The Home Edit, superan el desorden y transforman vidas. Coproducción de Reese Witherspoon y Molly Sims.

The Gift: Temporada 2 (10/9/2020)

En las garras de un mundo diferente, Atiye corre contra el tiempo para cumplir su destino, mientras que la misteriosa organización detrás de Serdar amenaza su futuro.

Casi una duquesa (11/9/2020)

Katherine Ryan interpreta a una madre soltera que considera embarazarse de nuevo de su archienemigo: el padre de su hija. ¿Podrán dos errores hacer otro acierto?

Close Enough (14/9/2020)

En esta serie animada para adultos, una pareja casada intenta no perder la onda mientras hace la transición de fiesteros en sus 20 a padres en sus 30.

Las crónicas del taco: Volumen 2 (15/09/2020)

Los tacos más populares tienen una larga y rica historia, aunque poco conocida... hasta ahora. Que empiece la aventura del saber con sabor.

Símbolos: Temporada 2 (16/9/2020)

Mientras Trela lucha contra sus propios demonios, Ada toma las riendas en la comisaría. Al mismo tiempo, una extraña y misteriosa cara llega a la ciudad.

Anatomía según Grey: Temporada 16 (1/9/2020)

Meredith, Richard y Alex intentan enfrentar su futuro después del escándalo del fraude al seguro. Mientras, una nueva persona asume el mando de Grey Sloan Memorial.

Baby: Temporada 3 (16/9/2020)

Chiara y Ludovica forman una amistad inesperada en medio de su lucha por hallar un lugar en el mundo y experimentar el amor en una escuela de un barrio exclusivo de Roma.

Criminal: Reino Unido - Temporada 2 (16/9/2020)

La policía de Londres investiga contrarreloj tres casos monstruosos en la sala de interrogatorios. Los secretos y la verdad bailan entre luces y sombras.

100 días para enamorarnos: Temporada 1 (17/9/2020)

Connie se harta de su esposo Plutarco y decide tomarse un descanso de 100 días para ver si la ausencia vuelve a acercarlos. ¿Mantendrán 20 años de matrimonio?

Ratched (18/9/2020)

Esta precuela dramática de 'Atrapado sin salid'a narra los inquietantes orígenes del emblemático e inolvidable personaje de la enfermera Ratched.

Sneakerheads (25/9/2020)

Esta serie con guion recorre a paso firme el mundo de los coleccionistas, revendedores y especialistas en restauración de zapatillas.

Country-Ish (25/9/2020)

El artista country y chico de pueblo Coffey Anderson busca alcanzar el éxito en Hollywood mientras cría a tres hijos con su esposa, la bailarina profesional Criscilla.

Elecciones, en pocas palabras (28/9/2020)

Docuserie que explora los temores sobre la corrupción en el proceso electoral de EE. UU. a través de varios tipos de posibles manipulaciones y fraudes.

Qué películas estrenan en Netflix en septiembre

Escuela de Rock (1/9/2020)

Un músico en dificultades usa sus artimañas para obtener un empleo de maestro suplente en una escuela privada, donde enseña en secreto rock a los niños.

Chicas pesadas (1/9/2020)

Cady se une a la pandilla más poderosa de la escuela, pero debe enfrentar el infierno cuando el exnovio de la chica popular decide invitarla a salir.

Belleza americana (1/9/2020)

Mientras se esfuerza por soportar a una esposa perfeccionista y un empleo poco satisfactorio, un hombre se obsesiona con una menor de edad, amiga de su malhumorada hija.

Un partido decisivo (1/9/2020)

En un suburbio de Roma, la organización de un partido de fútbol expone los dilemas éticos y morales de los miembros de una comunidad desfavorecida.

Parásitos (1/9/2020)

Uno a uno, los astutos miembros de una familia sin trabajo comienzan a desempeñarse como personal doméstico en la casa de una adinerada y privilegiada pareja.

Django sin cadenas (1/9/2020)

Acompañado por un cazarrecompensas alemán, un esclavo liberado, Django viaja a través de Estados Unidos para liberar a su esposa del sádico propietario de una plantación.

Han llegado (1/9/2020)

Tras ser despedido por decirle a su jefe que descubrió que hay vida inteligente en el espacio, el intrépido astrónomo Zane Zaminsky parte a encontrar más evidencia.

Freaks: Eres de los nuestros (2/9/2020)

Una madre trabajadora con poderes sobrenaturales reprimidos durante años se une a dos personas como ella para hacer del mundo un lugar mejor.

Amor garantizado (3/9/2020)

Una abogada muy atareada (Rachael Leigh Cook) ayuda a un seductor cliente (Damon Wayans Jr.) a demandar a un sitio de citas que les garantiza el amor a sus usuarios.

Tornado (4/9/2020)

Una expareja de meteorólogos trabaja para implementar nuevas herramientas tecnológicas durante una serie de violentos tornados.

Orgullo y prejuicio (4/9/2020)

En la novela de Jane Austen del siglo XIX, la Sra. Bennet quiere casar a sus hijas con prósperos caballeros, incluido el recién llegado Sr. Darcy.

Dallas Buyers Club: El club de los desahuciados (4/9/2020)

Una enfermedad desconocida lo mata en silencio, pero no está solo. Contrabandear medicamentos puede ser la única oportunidad, a menos de que alguien los escuche.

Pienso en el final (4/9/2020)

Las apariencias engañan a esta mujer acechada por la duda que se une a su flamante novio en un viaje a la remota granja de sus padres.

Annabelle 2: La creación (7/9/2020)

Años después de la muerte de su hija, un fabricante de muñecas y su esposa acogen a varios huérfanos, quienes pronto empiezan a temerle a una de sus creaciones.

The Post: Los oscuros secretos del Pentágono (8/9/2020)

The New York Times consiguió una primicia explosiva sobre Vietnam que compromete al presidente, pero tuvo que dejarla pasar sin publicar. Ahora, The Washington Post está en una encrucijada similar...

Corazón loco (9/9/2020)

Fernando es un hombre de familias... Sí, está igual de comprometido con ambas. Hasta que el destino decide jugarle en contra y enfrentarlas cara a cara.

Guapis(9/9/2020)

Amy tiene once y quiere unirse a un grupo de chicas de su edad que bailan en competencias, así que empieza a desafiar a su familia conservadora.

La niñera: Reina Letal (10/9/2020)

Dos años pasaron desde aquella noche infernal, y Cole ahora vive otra pesadilla: la adolescencia. Los demonios no quedaron atrás... y están más sedientos que nunca.

Se busca papá (11/9/2020)

Su mamá le prohibió inscribirse en una carrera de BMX, y esta pequeña cazadora de adrenalina no tiene mejor idea que contratar a un actor para el rol de su papá.

El practicante (16/9/2020)

Después de quedar paralizado debido a un accidente, Ángel decide vengarse de quienes lo traicionaron. Sobre todo, de la mujer que lo abandonó cuando más la necesitaba.

El diablo a todas horas (16/9/2020)

Desesperado por salvar a su agonizante esposa, un hombre recurre a la oración... y a medidas más extremas. Un drama gótico protagonizado por Tom Holland y Bill Skarsgård.

Lady Bird (22/9/2020)

Una intrépida adolescente pasa por todas las dificultades del amor, la familia y el autoconocimiento, mientras sueña con escapar a una universidad al otro lado del país.

Enola Holmes (23/9/2020)

Enola Holmes, la hermana menor de Sherlock, saca a relucir el sabueso que corre por sus venas para hallar a su madre y desentrañar una peligrosa conspiración.

El sorprendente Hombre Araña (30/9/2020)

En este nuevo lanzamiento de la franquicia del arácnido, el joven Peter Parker aprende a controlar sus poderes cuando se enfrenta al archivillano Lagarto.





Documentales y especiales

Felipe Esparza: Malas decisiones (1/9/2020)

Felipe Esparza se presenta en vivo y por dos: en inglés y en español. Y trae un set desopilante en el que, sea cual sea el idioma, ¡las risas están garantizadas!

Escándalos millonarios: India (2/9/2020)

Esta docuserie de investigación explora la codicia, el fraude y la corrupción que provocaron el ascenso y la caída de los magnates más infames de la India.

Chef's Table: BBQ (2/9/2020)

La serie gastronómica nominada al Emmy se deja llevar hacia el arte de la barbacoa, con talentosísimos chefs invitados de EE. UU., Australia y México.

Afonso Padilha: Alma de pobre (3/9/2020)

El comediante brasileño Afonso Padilha ahonda en sus humildes comienzos y en su niñez en este divertido especial cargado de historias personales.

El dilema de las redes sociales (9/9/2020)

Expertos y defensores de la tecnología alertan sobre la forma en que algunas de sus propias creaciones promueven la adicción y desestabilizan las democracias.

La Línea: La sombra del narco (9/9/2020)

En La Línea, la ciudad costera española que se ha convertido en el centro del narcotráfico europeo, las autoridades locales están decididas a marcar la diferencia.

Michael McIntyre: Showman (15/9/2020)

Descubre el nuevo especial de stand up del comediante británico Michael McIntyre.

Criogenización: Vivir dos veces (15/9/2020)

Una pareja budista desconsolada decide convertir a su hija fallecida en el ser humano más joven criopreservado, con la ilusión de que un día pueda renacer en otro cuerpo.

Justin Bieber: Never Say Never (15/9/2020)

El ídolo adolescente Justin Bieber ofrece imágenes personales de toda su carrera, que culminan con escenas de su triunfal gira del año 2010.

Challenger: El vuelo final (16/9/2020)

El transbordador Challenger despegó y aterrizó nueve veces antes de desintegrarse en pleno vuelo en enero de 1986 y provocar la muerte de toda su tripulación, incluida una maestra, la primera civil abordo.

Una canción de amor para Latasha (21/9/2020)

La afroamericana Latasha Harlins fue asesinada a quemarropa, pero la culpable eludió la prisión. Esta injusticia fue un catalizador de los disturbios de 1992 en L. Á.

El papa Francisco: Un hombre de palabra (21/9/2020)

El documentalista Wim Wenders viaja por el mundo con el papa Francisco, registrando la controvertida mirada humanista del pontífice en una época extremadamente dividida.

Detlev Rohwedder: Un crimen perfecto (25/9/2020)

En 1991, Detlev Rohwedder, un político alemán, apareció asesinado. A pesar de las pistas recolectadas en la escena del crimen, nunca se identificó al asesino.

El caso Watts: El padre homicida (30/9/2020)

Descubre la historia real de Chris Watts y el asesinato de su esposa y dos hijas a través de las imágenes que desembocaron en su captura.