Los fans de una serie de Netflix juntaron 1 millón de firmas para que siga: por qué Anne with an E es una serie de Netflix. Empezó en 2017 y se volvió viral. Tras el estreno de la tercera temporada, no se sabe cuándo habrá un final, porque se anunció su cancelación. Está basada en una saga de libros para adolescentes publicada entre 1908 y 1921