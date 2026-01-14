Después de un 2025 complicado para Star Trek, marcado por cancelaciones y estrenos que decepcionaron a fans y críticos, la franquicia encuentra un nuevo impulso con Starfleet Academy.

Esta serie, que se estrena el 15 de enero en Paramount+ tanto en España como en Latinoamérica, logra algo que parecía perdido en las producciones recientes: recuperar el optimismo fundacional de Gene Roddenberry sin sacrificar la complejidad narrativa.

La premisa es audaz: ambientada en un futuro lejano, la serie sigue a la primera promoción de cadetes de la Academia de la Flota Estelar en más de un siglo. Tras un evento catastrófico que casi destruyó la Federación de Planetas, estos jóvenes representan la esperanza de reconstruir un futuro mejor.

Póster oficial de Star Trek: Starfleet Academy, con los cadetes de la nueva generación relajados sobre el césped del campus. Paramount+

Un elenco que mezcla veteranos y nuevas caras

Holly Hunter, ganadora del Oscar, interpreta a la Canciller Nahla Ake, una alienígena de más de 400 años que lidera la reapertura de la Academia. Su personaje combina sabiduría ancestral con una actitud irreverente que desafía los protocolos militares. Hunter aporta profundidad y carisma a un papel que podría haberse sentido genérico en manos menos expertas.

Paul Giamatti, nominado al Oscar, brilla como Nus Braka, un pirata espacial cuya conexión con el pasado de Ake añade tensión dramática. Giamatti se entrega al personaje con el mismo entusiasmo que mostró en sus mejores papeles, creando un villano carismático que roba cada escena en la que aparece.

Entre los cadetes, destaca Jay-Den Kraag (Karim Diané), un Klingon pacifista cuyo enfoque en la medicina por sobre la guerra representa una evolución fascinante de esta especie guerrera tan emblemática de la saga. También sobresale SAM (Kerrice Brooks), un holograma viviente de solo semanas de vida que debe demostrar su valía académica, protagonizando uno de los mejores episodios de toda la temporada.

Guiños para fans (y para nuevos espectadores)

Starfleet Academy es una carta de amor a la historia de Star Trek. Los productores han confirmado que el episodio 5 funciona como homenaje a Star Trek: Deep Space Nine, una de las series más queridas de los años 90, explorando el destino de uno de sus personajes principales.

El campus de la Academia está lleno de referencias sutiles: edificios y espacios nombrados en honor a personajes legendarios de la saga, como James T. Kirk (el capitán de la serie original). Hay un muro con nombres de oficiales históricos que hará las delicias de los fans, pero que tampoco distrae a quien ve Star Trek por primera vez.

El regreso de Robert Picardo es particularmente emotivo. El actor vuelve a interpretar al Doctor, un personaje holográfico que apareció en Star Trek: Voyager hace casi 30 años. Ahora, con un “algoritmo de envejecimiento” que justifica su apariencia actual, mantiene intactas las neurosis y el humor que lo hicieron memorable. En una escena cargada de guiños para veteranos, el Doctor pide su instrumental médico con el mismo entusiasmo de siempre.

También regresan otros actores de series anteriores, como Tig Notaro aportando su característico humor sarcástico, y Stephen Colbert prestando su voz a una inteligencia artificial que funciona como decano digital de la Academia.

Una serie accesible que honra el legado

Aunque la serie comparte universo con Star Trek: Discovery (la serie que inauguró la era moderna de la franquicia en streaming), Starfleet Academy funciona como un excelente punto de entrada para nuevos espectadores. No hace falta haber visto las otras series para disfrutarla, aunque los fans de toda la vida encontrarán conexiones y referencias que enriquecen la experiencia.

La serie comparte algunos rasgos con Discovery: el tono a veces solemne, cierta grandilocuencia visual. Pero donde aquella se perdía en su propia épica, Starfleet Academy encuentra un equilibrio más natural. Combina drama juvenil (rivalidades, romances, búsqueda de identidad) con exploración espacial genuina, creando algo que se siente simultáneamente familiar y renovado.

Los primeros seis episodios muestran una serie que no teme jugar con las convenciones del género. Hay rivalidades estudiantiles, romances florecientes, dilemas morales y hasta fiestas clandestinas fuera del campus que generan algunas de las secuencias más divertidas. Al mismo tiempo, la serie plantea preguntas complejas que resuenan en nuestro tiempo: ¿es la Flota Estelar una fuerza de paz o una armada militarizada? ¿Puede recuperarse después de un siglo de crisis?

Robert Picardo vuelve como el Doctor de Star Trek: Voyager, en una aparición clave dentro de Starfleet Academy. Paramount+

Un futuro prometedor

Con una segunda temporada ya confirmada, Starfleet Academy representa una bocanada de aire fresco para la franquicia según varios críticos que vieron los primeros episodios. La serie demuestra que es posible honrar un legado de 60 años sin quedar atrapado en él, que se puede innovar sin traicionar el espíritu optimista que hizo relevante a Star Trek.

Para los fans veteranos, cada episodio ofrece referencias y conexiones que recompensan décadas de fidelidad. Para los nuevos espectadores, es una historia universalmente resonante sobre jóvenes que buscan encontrar su lugar en un universo complejo. Y para todos, es un recordatorio de que Star Trek, en su mejor versión, sigue siendo sobre esperanza, exploración y el potencial infinito de la humanidad.

Star Trek: Starfleet Academy se estrena el 15 de enero en Paramount+ con dos episodios. Los siguientes capítulos se lanzarán semanalmente cada jueves hasta el 12 de marzo. La serie está disponible en España, Latinoamérica, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Italia, Francia, Alemania, Suiza, Austria y Japón.

Ficha técnica

Creadora: Gaia Violo

Showrunners: Alex Kurtzman y Noga Landau

Elenco principal: Holly Hunter, Sandro Rosta, Karim Diané, Kerrice Brooks, George Hawkins, Bella Shepard, Zoë Steiner, Paul Giamatti

Elenco recurrente: Robert Picardo, Tig Notaro, Oded Fehr, Mary Wiseman, Gina Yashere

Temporada 1: 10 episodios

Plataforma: Paramount+

Estreno: 15 de enero de 2026