Sabores de Medio Oriente en Buenos Aires: los 3 restaurantes en tendencia para comer rico y abundante

La cocina de Medio Oriente tiene cada vez más presencia en la gastronomía porteña. Con platos abundantes y llenos de historia, estos sabores son clásicos imperdibles.

Los 3 lugares para probar sabores de Medio Oriente

Naní

Ubicado en Villa Crespo, en Gurruchaga 1088, Naní es un espacio donde la tradición armenia se combina con un ambiente moderno. La chef Natalia Demirdjian recrea los sabores transmitidos por generaciones en su familia, ofreciendo platos caseros y de gran calidad.

Entre sus imperdibles se encuentran el hummus cremoso, las berenjenas yereván y el manté, una pasta rellena de carne servida en caldo de osobuco. En invierno, brillan las opciones de estación como el herisé y el madzunof kofte, una sopa de yogur y menta con pollo. Para el final, los dulces son protagonistas: baklava, shamali de sémola y gadaif crujiente.

Farid:

En Devoto, en Fernández de Enciso 3791, Farid propone una mirada renovada de la gastronomía de Medio Oriente, con un toque moderno y platos de temporada. Su ambiente íntimo lo convierte en una gran opción para una salida romántica o una cena entre amigos.

En su carta se destacan el falafel con hummus de coliflor, el babaganush con labneh y zhoug, y el keppe crudo de cordero acompañado de latke de papa y zumaque.

También tienen arroz fasuile con lentejas y habas o el pollo makhani en salsa especiada de tomate y manteca. Además, cuenta con una cuidada carta de vinos y una propuesta de degustación especial los martes.

Florentín:

Con un concepto único en Colegiales, en Conde 1402, Florentín mezcla influencias de Medio Oriente con sabores de Asia. El chef Ignacio Aizenberg creó junto a Nicolás Vicentín un espacio con cocina abierta inspirado en el barrio Florentin de Tel Aviv.

Entre los más pedidos está el hummus estilo israelí con teriyaki y caviar de soja, el babaganoush con aceite de alga nori y el platón de falafel con arroz yakimeshi y tahina. Otra estrella es el shawarma desmechado sobre hummus con ensalada katzutz y pan jala, que refleja el espíritu de fusión que define a la propuesta.