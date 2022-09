Felicitas Pizarro abre Maíz en Nordelta: tiene una cava de vinos, quesos y un vivero

Son varios los cocineros y cocineras que saltan de la televisión a abrir sus propios lugares, como Damián Betular con su pastelería en Devoto o Ximena Sáenz con su restaurante en Belgrano.

Ahora le llegó el turno a Felicitas Pizarro, chef y una de las principales caras del canal El Gourmet, que tendrá su "primer espacio gastronómico" abierto al público en Nordelta. Y lo define así, porque todavía no quiere decirle 'restaurante'.

" Maíz es una cava de vinos, quesos y fuegos . No le puse el nombre 'restaurante' todavía, pero puede llegar a terminar en eso", le contó la cocinera a El Cronista, y anunció que en los próximos días abrirá el espacio en Rincón de Milberg.



Maíz estará en ILVA, un multiespacio de diseño para disfrutar con café, la panadería de La Valiente de Christian Petersen -su amigo y compañero de jurado en El gran premio de la cocina- y la gran sorpresa, ahora, el vivero y la cava de vinos, quesos y fiambres de Felicitas Pizarro.



ILVA, un multiespacio de diseño en Nordelta

"Tiene una impronta bien federal, tratando de abarcar la mayor cantidad de lugares y provincias del país en cuanto a productos. Es un lugar donde uno puede entrar a comprar o sentarse a beber, comer y probar cosas nuevas de pequeños productores de vinos y quesos", explicó la chef sobre la nueva propuesta.

En este sentido, agregó que "está dentro de un vivero, tiene una barra y las heladeras con productos a la vista, fuegos, horno de barro, asador. Mi idea es ir agregando platos fuertes, más calientes, que acompañen la experiencia . Digo 'de a poco' porque primero quiero abrir la cava y el vivero juntos, y luego cosas del horno de barro, algunas carnes, vegetales asados, empanadas y postres".

Felicitas Pizarro

- ¿Por qué Nordelta?

La propuesta me la hizo Cris Petersen. Él quería abrir ahí su panadería La Valiente, su tercera sucursal. Había un lugar afuera y me propuso sumarme. No lo pensé mucho y le dije que sí. Hay un público en Nordelta que estaba esperando una propuesta así, con un espacio donde estás como perdido dentro de un vivero, disfrutando de la cercanía del fuego, el vino .

-¿Siempre quisiste abrir tu propio lugar?

Siempre tuve las ganas de abrir un espacio. Hace un par de años quería pero no estaba lista, y durante la pandemia me empecé a poner más ansiosa por hacerlo. Yo estudié la carrera de sommelier, y por eso quería también volver al vino. Tenía esas ganas, pero me faltaba el empujón.

Quesos de vaca, búfala, cabra y oveja podrán comprarse para llevar, como así también para sentarse y disfrutar la experiencia con sus acompañamientos y maridajes.

-¿Por qué decís que Maíz no termina de ser un restaurante?

Es lo que ves: una parrilla con una cocina económica, un asador y un horno de barro. No tengo atrás un back de producción y cocina para abastecer y hacer 100 cubiertos. Es como una gran parrilla en una casa. Todo está a la vista y salvo heladeras, no tengo tecnología que me ayude: no tengo hornos ni cocino al vacío. Maíz es carne, vegetales y fuego . Eso me parece que esta buenísimo, y es un gran desafío.



-¿Por qué el nombre Maíz?

Le puse Maíz porque tiene que ver con lo ancestral, con el fuego y nada más. Yo también tengo familia en el norte del país, y es un producto que me trae mucha cercanía. El menú tiene que ver con el cultivo de la tierra, le fui encontrando ese sentido, y con vinos argentinos que recorren toda la Argentina.

Dónde y cuándo se abrirá maíz