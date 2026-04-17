Como cada 17 de abril, hoy se conmemora el Día Mundial del Malbec, la cepa que se convirtió en vino insignia de la República Argentina. La celebración nació en 2011, en pleno boom exportador, cuando Wines of Argentina (institución responsable de la promoción del vino argentino en el mundo) decidió instaurar esta fecha en el calendario. Eligieron el 17 de abril por razones históricas: ese día de 1853, Domingo Faustino Sarmiento impulsó la creación de la Quinta Normal de Mendoza y le encargó su dirección al agrónomo francés Michel Pouget, quien llegó al país cargando, entre otras cosas, la cepa que cambiaría para siempre la historia vitivinícola nacional. Desde entonces, el salto fue exponencial y la Argentina pasó de unas 10.000 hectáreas plantadas a mediados del siglo XX a las casi 46.000 actuales. Hoy, la cepa continúa evolucionando a partir del trabajo sostenido en los viñedos, con un conocimiento más profundo sobre los diferentes suelos, y la experiencia de las bodegas, que impulsan nuevas expresiones del varietal, con vinos cada vez más frescos y versátiles, adaptados a las nuevas tendencias de consumo en un mundo que cada vez elige menos alcohol. “A 16 años de su creación, el Malbec World Day es una oportunidad para que Argentina muestre la calidad de sus vinos, la riqueza de sus terroirs y la evolución de un varietal que, año tras año, se reinventa y continúa sorprendiendo”, expresó Alejandro Vigil, uno de los enólogos más influyentes del mundo y presidente de Wines of Argentina. Como cada año, el Día Mundial del Malbec brinda la oportunidad de participar en una gran variedad de celebraciones en múltiples ciudades alrededor del mundo, con degustaciones, catas, clases y eventos para amantes del vino. El Hotel Faena de Buenos Aires, con su restaurante de fuegos El Mercado, fue el primero en abrir el calendario de eventos este 14 de abril. El gran anfitrión fue Maximiliano Pérez, Mejor Sommelier de Latinoamérica según 50 Best, quien recibió a algunas de las mejores bodegas del país para abrir vínculos comerciales con embajadas y cámaras. La jornada incluyó una propuesta gastronómica a cargo del chef Emiliano Yulita, con su exclusiva pestaña de ojo de bife, y un recorrido por el Malbec liderado por el reconocido sommelier. “Lo que pasó con el Malbec es que no sólo somos suerte, bendición y recursos naturales, sino que hubo mucho esfuerzo y trabajo de pioneros buscando terruños y mejores formas de hacer, asesorándose acá y afuera. Generamos nuestro propio conocimiento a prueba de error, para desarrollar un plan en función de una uva que no era la más prestigiosa, para posicionarla como algo que hacemos mejor que nadie en el planeta", expresó Maximiliano Pérez. La vinoteca Amparo Mercado Gourmet brindará una nueva edición de su encuentro por el Día Mundial del Malbec, una experiencia que reúne a las bodegas más importantes del país, enólogos, referentes y amantes del vino. Se llevará a cabo este viernes 17 de abril, de 19 a 23 horas, en el Loi Suites Recoleta Hotel (Vicente López 1955, CABA). El evento propone una degustación curada de Malbecs argentinos, con la participación de más de 35 bodegas provenientes de distintas regiones vitivinícolas del país. Durante la jornada, el público podrá recorrer estaciones de degustación, conocer distintas expresiones del varietal, conversar con referentes del sector y disfrutar de propuestas gastronómicas especialmente pensadas para acompañar los vinos. “El Malbec es parte de nuestra historia y de la cultura del vino argentino que promovemos desde siempre. Es una cepa que conecta con todos los públicos y que permite contar la diversidad de regiones y estilos que tiene el país”, señala Juan Pablo Maldonado, presidente de Amparo Mercado Gourmet. Durante la noche, los asistentes podrán degustar Malbecs provenientes de distintas regiones del país, desde etiquetas clásicas de Mendoza hasta nuevas expresiones provenientes del Valle de Uco, Luján de Cuyo, Salta y Patagonia, reflejando la diversidad de terroirs que hoy definen a esta variedad. Somos Malbec llega a La Malbequería, en Palermo, con una experiencia pensada para descubrir, degustar y celebrar la cepa de bandera del vino argentino. El restaurante será el escenario de este encuentro que invita a recorrer más de 100 Malbec de distintas regiones vitivinícolas, en un formato descontracturado que combina vino, gastronomía y música en vivo. El evento se desarrollará de 18 a 23 horas en su rooftop. Más que una degustación, será una inmersión en la diversidad del varietal insignia de la Argentina, reuniendo estilos, terroirs y expresiones que reflejan la identidad del vino nacional. En Overo Bar y Club de Vinos, en Palermo, el Malbec se celebra del 17 al 23 de abril. A lo largo de estos días se podrá probar una tríada de Malbecs a lo largo de los Andes provenientes de los Valles Calchaquíes, Valle de Uco y Patagonia Argentina de la Bodega Alandes de Karim Mussi Winemakers. Se trata de tres copas de Malbec provenientes de tres diferentes terruños de nuestro país: 1 copa de Malbec Alandes Valles Calchaquíes (Salta), 1 copa de Malbec Alandes Valle de Uco (Mendoza) y 1 copa de Malbec Alandes Patagonia (Rio Negro), que podrán disfrutarse junto con tapas y raciones de la carta a un precio de $ 24.000 en su salón o terraza.