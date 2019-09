Día Internacional del Guacamole: consejos para preparar el gran dip mexicano Surgido en la época de los Aztecas, esta salsa a base de palta aporta no solo sabor sino vitaminas, nutrientes y fibra.

El 15 y el 16 de septiembre, son fechas importantes para los mexicanos, por un lado, el festejo del 209 Aniversario de su Independencia, por el otro, el Día Internacional del Guacamole, un aderezo rico y nutritivo cuyo origen se remonta a la época de los aztecas y que hoy se come en todo el planeta.

"El guacamole mexicano los hacemos con palta, con la salsa pico de gallo que tiene cilantro y que usamos mucho en México -sería la prima hermana de la salsa criolla- tomate, cebolla y con limon y sal. Se le puede poner un poco de pimienta y todo eso se mezcla con la palta y en Che Taco tenemos una receta especial, le ponemos algunas cebollas sasonadas para que sea más cremosa y lo licuamos también para que quede una pasta", explica Janet Castillo, cocinera de Che Taco, un restaurante mexicano que está hace 10 años en San Telmo.

"El guacamole es un plato desde la época de los Aztecas entonces imaginate cuantas generaciones hay que comieron guacamole preprarado por sus padres y abuelos. Además, cada zona le da un sabor particular, le pueden poner chiles, y es un guacamole picante. Generalmente se come en eventos y fiestas, es algo especial, cuando te vas a juntar a comer algo con amigos o familia haces un guacamole, no es algo que comas a diario, sino que uno lo hace para que la gente pueda 'dipear' y tomar algo, los mexicanos siempre tiramos para lo salado, así que es un gran dip para compartir. Culturalemte es muy importante", resume Castillo, oriunda de Veracruz e instalada en Argentina hace 9 años.

Consejos para realizar el mejor guacamole

Estado de maduración de la palta: el ingrediente principal del guacamole no puede fallar, y lo más importante es reconocer su estado de maduración. Ni verde, ni muy negra, tiene que estar a punto. Para averigüarlo, hay que tocarlas con mucha suavidad para ver si están excesivamente duros o muy blandas. Otro truco consiste en mirar su interior sacando el rabillo de la parte superior. Si lo que vemos es de color verde es que todavía le quedan unos días para madurar, si lo vemos negro o marrón, está pasada. El color ideal es el amarillento. Si se compran verdes, se puede ayudar a su maduración envolviéndolos en papel de diario.

el ingrediente principal del guacamole no puede fallar, y lo más importante es reconocer su estado de maduración. Ni verde, ni muy negra, tiene que estar a punto. Para averigüarlo, hay que tocarlas con mucha suavidad para ver si están excesivamente duros o muy blandas. Otro truco consiste en mirar su interior sacando el rabillo de la parte superior. Si lo que vemos es de color verde es que todavía le quedan unos días para madurar, si lo vemos negro o marrón, está pasada. El color ideal es el amarillento. Si se compran verdes, se puede ayudar a su maduración envolviéndolos en papel de diario. No alargar la preparación del guacamole: el guacamole es una preparación rápida. Introducimos el guacamole en el recipiente junto al resto de ingredientes y comenzamos a chafarlo todo con una maza o con un simple tenedor. Tan solo 15 o 20 segundos. La clave para evitar que se oxide el guacamole es no tardar en comerlo.

Propiedades nutritivas

Desde hace algunos años, la palta se ha vuelto una de las verduras predilectas para quienes arrancan una dieta y quieren mejorar su salud. Con sabores que nos transportan a la alegría mexicana, la palta se utiliza como ingrediente central en el guacamole.

Vitamina A: un cuarto de taza de palta provee cerca de 85 unidades internacionales de vitamina A que promueve la generación de células y tejidos saludables. Por lo tanto, el guacamole puede ayudar a mejorar la piel.

Fibra: un cuarto de taza aporta 3 gramos de fibra, lo que ayuda a mantener los niveles adecuados de azúcar en sangre, controlar el apetito entre comidas y promueve el buen funcionamiento digestivo.

Grasas saludables: un consumo moderado puede ayudarte a bajar tus niveles de colesterol malo ya que una porción de este aderezo contiene 3 gramos de grasa poliinsaturada y 1 gramo de grasa monosaturada.