50 Best: Buenos Aires será sede del premio a los mejores restaurantes de Latinoamérica

Buenos Aires será la sede de la premiación gastronómica más importante de la región, el evento 50 Best Latin America, durante el cual la capital argentina recibirá a los máximos referentes de la cocina mundial. La cita será del 8 al 10 de octubre y se reunirán chefs, periodistas y referentes gastronómicos para la presentación de la séptima lista anual de los mejores restaurantes de América latina de 50 Best, uno de los rankings más prestigiosos de la escena internacional.

“Después de los eventos en Perú, México y Colombia, nos emociona presentar los premios de este año en Buenos Aires. Junto al carácter internacional de su cocina y su magnífico patrimonio, la gastronomía de la ciudad y la vinicultura local son particularmente representativas del perfil de la región“, explicó William Drew, director de Contenido para Latin America’s 50 Best Restaurants.

En 2018, 10 restaurantes porteños fueron incluidos en el ránking: la parrilla Don Julio se ubicó en el top 10 (puesto 6), Tegui (11), Chila, del restauranteur Andrés Porcel (19), Elena (32), El Baqueano (36), Gran Dabbang (38, nueva entrada), Aramburu (42), Proper (44) y Narda Comedor (46, entró por primera vez).

En 2018, y por segundo año consecutivo, Maido, el restaurante en Lima, Perú, se ubicó en el puesto 1. Dirigido por el chef Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, también fue elegido Mejor Restaurante de Perú. En segundo lugar se posicionó el también limeño Central, de Pía León y Virgilio Martínez. El tercer lugar fue para Pujol, de Enrique Olvera, en la Ciudad de México; seguido en la cuarta posición por Boragó, en Santiago de Chile, y D.O.M., de Alex Atala, en San Pablo. El top ten se completó con el porteño Don Julio; A Casa Do Porco en San Paulo, Brasil; Astrid y Gastón, en Lima; Quintonil, en la Ciudad de México; y Leo, de Bogotá.

El premio gastronómico más importante

La agenda en torno al evento, organizado por la editorial William Reed Business Media con la colaboración y el apoyo del Ente de Turismo de Buenos Aires y la Secretaría de Turismo de la Nación, incluye otras actividades en los que los referentes de la cocina internacional podrán encontrarse con lo mejor de la gastronomía local. Los chefs y periodistas participarán en una cena de bienvenida, de una serie de discusiones sobre liderazgo culinario, #50BestTalks y el Chefs’ Feast, el 9 de octubre. La serie de tres días de actividades culminará con la gala de entrega de premios del 10 de octubre.

Los premios y galardones incluyen otras categorías como el restaurante sostenible (Sustainable Restaurant Award), la selección de los chefs (Chefs’ Choice Award), la pastelería (Latin America’s Best Pastry Chef Award), o la mejor chef de la región (Latin America’s Best Female Chef Award), entre otros. “Este evento es una gran oportunidad para el turismo de la Ciudad, ya que los viajeros muchas veces eligen un destino por su cocina y 50 Best trae a los grandes referentes del mundo gastronómico“, explicó Gonzalo Robredo, presidente del Ente de Turismo porteño.

La lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants, ahora en su séptima edición, es publicada por William Reed Business Media, que también publica los The World’s 50 Best Restaurants y la lista de Asia’s 50 Best Restaurants. La lista se elabora con las opiniones y experiencias de más de 250 expertos de la industria de restaurantes en América latina. Esta plataforma de referencia gastronómica de fama mundial muestra las principales tendencias y destaca a los mejores restaurantes de todos los rincones de la región.

Programa y eventos complementarios que se realizarán en Buenos Aires

Ceremonia de premiación: El evento más importante, al que asisten alrededor de 500 chefs líderes, figuras de la industria y prensa especializada en viajes, gastronomía y estilo de vida.

10 de octubre, 18 a 23.30, CEC Centro de Exposiciones y Convenciones (Av. Pres. Figueroa Alcorta 2099).

# 50BestTalks: Conferencia que explora las tendencias alimenticias y las historias de los chefs. Una serie de charlas, presentaciones y discusiones sobre el liderazgo, la innovación y la vanguardia de las tendencias gastronómicas.

9 de octubre, 12.30 a 14, Four Seasons Buenos Aires (Salón Félix, Posadas 1086).

Banquete gastronómico: Four Seasons Buenos Aires Hotel recibirá en La Mansión a los chefs participantes de 50 Best América Latina 2018, donde se los agasajará con una cena y fiesta privada organizada especialmente.

9 de octubre, 19 a 23, Four Seasons Buenos Aires (La Mansión, Posadas 1086).