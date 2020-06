Alejandro Fantino: nuevo programa en ESPN, cuándo empieza, política o deporte, Mar de Fondo

Desde el próximo lunes 15 de junio, Alejandro Fantino conducirá ESPN FC Show todos los lunes, miércoles y viernes a las 21 por la pantalla de ESPN 2 & ESPN Play.

Se trata de una reunión virtual de amigos, de la que participarán Chechu Bonelli, Pichu Straneo, Tronco Figliuolo y Agustín Belachur. Desde la señal, apuntan que se trata de un "grupo a su medida" y "un formato descontracturado, divertido y con mucha información, para pasarla realmente bien. Se trata de una reunión virtual de amigos, en la que Fantino distribuirá el juego para disfrutar de una hora con la mejor onda, compartir charlas de todo tipo con invitados y conjugar el humor con los deportes y la actualidad".

En este diálogo exclusivo con El Cronista revela cómo va a ser el programa, sus gustos televisivos y algunos detalles de su carrera y profesión.

¿Que te gusta más, el deporte, la política, el humor, el show...?

Lo que más me gusta es charlar. La política me gusta pero me estresa, el show me gusta pero por momentos me aburre. Entonces, el deporte mezcla un poco de todo en pequeñas dosis.

Vos podés hacer un programa de deportes como el que vamos a hacer, al que un día le podés agregar show, otro día podés hablar de política, de deporte, podés charlar, podés hacer notas, descubrir historias de vida. Hay una parte muy poco explorada en el mundo del deporte, que es que nadie va a 'rascar' en el detrás de los deportistas, nadie. Históricamente se hace una nota con el deportista y se le pregunta directo cómo le está yendo en el Hamburgo, qué esquema prefiere... Y nadie va a su historia familiar, cosas vividas. Yo creí que ahí hay mucho para ahondar, y eso es lo que tengo ganas de hacer con la edad que tengo.

Voy a cumplir 49 años en septiembre. Ya no soy el pibe de Mar de Fondo. Si bien quiero recuperar lo que era Mar de Fondo, tengo ganas de charlar, de encontrar un lindo grupo que crezca y por eso vuelvo al deporte. Vuelvo además para darme una chance de ver si puedo hacerlo mejor de lo que lo hacía antes.

Te encanta preguntar, sos un gran entrevistador ¿de dónde te viene ese "don"?

Voy a intentar explicarlo. Yo soy hijo único de un padre que trabajó toda la vida con máquinas cosechadoras. Es un trabajo migratorio. Es un trabajo de tres meses afuera de tu casa, de vuelta otra veces dos meses al hogar, y otros tres meses afuera. No es que vas 10 días y volvés. Entonces mi papá se iba a Necochea en un viaje de tres días, en ruta, ibas parando con 10 empleados, yo iba y compartía eso. Llegábamos a Necochea a un hotel o un campamento y venía gente de la zona a buscar cosechadoras. Lo mismo podía pasar en Córdoba o Santiago del Estero.

Cuando volvíamos a San Vicente, mi pueblo, lo mismo que yo pasaba en una estación de servicio en Azul, o en Rojas, pasaba en los talleres mecánicos, el jueves en lo de Citroni, el viernes en lo de Coco, y así. Entonces, yo me construí escuchando gente preguntarse cosas, y gente que todo el tiempo era curiosa de las cosas del otro. Además pesqué toda la vida. Yo tenía 5 años y mi viejo ya me llevaba a pescar, y la pesca no es solamente sacar el pescado. Es charlar, y me criaron así, y sin querer, porque mi viejo no es que me puso ahí para que escuchara y me convirtiera en periodista.

Este programa parece tener vínculo con Mar de Fondo...

Yo quiero que se vincule, es lo mejor que me podés decir. Debe haber un montón de directores de cine que deben filmar mucho no buscando plata, sino que a veces necesitan filmar para sentir que están haciendo algo que les gusta, y se sienten cómodos en el momento que se ponen detrás de la cámara. Yo laburo por dinero por supuesto porque es mi profesión, pero en el último tiempo yo venía haciendo radio con un equipo parecido a este, y era ir a charlar un rato al estudio. Ese espíritu era el que tenía en Mar de Fondo y eso es lo que quiero recuperar acá.

Lo que pasa es que no cualquiera sabe hacer eso. El arte de poder hablar de cualquier cosa, de salir a hacer lo que pase. Yo creo que Chechu puede, es piola, sabe, es una piba con una cabeza enorme; Tronco ya lo hizo conmigo, Pichu es crack y Belachur también considero que se va a adaptar a ese formato.

Cuándo vuelve el fútbol español: horario de partido de Barcelona y Messi y dónde ver los partidos de la Liga Gran día para los fanáticos del fútbol. Es que después de un extenso parate de casi 100 días provocado por la pandemia de coronavirus, el fútbol español, uno de los principales torneos del mundo y sin duda el más seguido en la Argentina, regresa este jueves en el marco de estrictos protocolos con el clásico de Andalucía entreSevilla y Betis, dentro de la vigésimo octava fecha del certamen.

A mi no me interesa si jugó Messi o no. Puede haber hecho 4 goles que no me interesa. Me aburre hablar de los goles de Messi. Es más, si viene ESPN mañana y me dice de hacer un programa analizando la fecha de España y los goles de Messi, renuncio. Prefiero irme a laburar a una gomería a Charata. Trato de hacer otras cosas, de hablar otras cuestiones.

¿Y a vos que te gusta ver en la televisión?

Te vas a reir mucho pero me vas a entender. Cuando estoy almorzando o cenando, veo mucha actualidad. Veo todos los canales de noticias y muy poco canales de deportes. Veo Sportscenter (ESPN), que me gusta la estética y como lo hacen, pero después no me pongo a ver un programa de análisis de fútbol, hace años que no lo hago. Veo política, actualidad o informativos de deportes.

Pero cuando tengo un rato antes de irme a la cama, por ejemplo ahora estoy viendo películas en blanco y negro, más precisamente "El día más largo", un clásico del desembarco en Normandía, es una película de tres horas, pero me vuelve loco. También me gusta mucho el western de Sergio Leone. El Bueno, el Malo y el Feo la debo haber visto 18 veces, me gusta Lee Van Cleef, me gustan las películas de los 50 y los 60. También veo documentales. Mucho YouTube, que es como un canal para mi. Nunca vi Los Simpson.

¿Cómo ves la vuelta del fútbol? ¿alguna posibilidad?

Yo lo veo complicado. Porque no se como van a hacer con los protocolos. Pensá que ayer (por el miércoles) le quemaron la camioneta a un verdulero en Junín porque vino al Mercado central y llevó el coronavirus para allá.

Como haces acá para implementar un protocolo. Los principales equipos son de Capital y Gran Buenos Aires. Como haces por ejemplo si sos de Jujuy y no tenés casos de coronavirus y no dejás entrar los camiones que vienen desde Brasil porque podrían estar infectados, y tenés que dejar pasar un equipo que viene a un hotel, ¿con que protocolo? ¿qué medidas van a implementar?. No es que van a haber 50.000 personas en la cancha, pero cuando se mueve un equipo de fútbol son 100 personas... Para mi es imposible, para mi acá no hay fútbol hasta enero, febrero del año que viene...