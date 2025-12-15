El dólar presenta una cotización de 17.99 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 15 de diciembre de 2025, cifras que muestran que la moneda bajó un -0.17% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.03 pesos y un mínimo de 18 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.52%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.28%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un predominio de descensos en su valor. A pesar de algunos aumentos, la mayoría de los días se caracterizaron por caídas, lo que sugiere una presión negativa sobre la moneda. La estabilidad fue mínima, lo que indica un mercado volátil y en constante ajuste.

El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 20.9 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 18 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.40%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.28%.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de diversos factores del mercado. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro o si se revertirá.

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.