Un estudio científico liderado por el climatólogo Raúl Cordero reveló una alarmante reducción de la capa de nieve en la Cordillera de los Andes, un fenómeno que impacta directamente la seguridad hídrica de Chile.

La investigación indica que este proceso se intensificó en las últimas dos décadas, especialmente en las áreas que abarcan desde la Región de Antofagasta hasta la Región de los Lagos .

¿Cómo está siendo afectada la nieve en los Andes?

La investigación indica que en las últimas dos décadas, la cobertura de nieve en la Cordillera de los Andes disminuyó de manera significativa. En la zona central de Chile, se han perdido más de 3.500 km² de nieve, lo que representa un área seis veces superior a la superficie de Santiago .

Esta disminución se atribuye principalmente al cambio en los vientos del oeste, que se han desplazado hacia el sur debido a un fenómeno denominado el Modo Anular del Sur (SAM) que altera los patrones climáticos en el hemisferio sur.

¿Cómo afecta el deshielo andino el agua en la cordillera?

El deshielo de la nieve andina es esencial para proveer agua en Chile central, una región con alta densidad poblacional que depende de este recurso para la agricultura, la energía hidroeléctrica y el consumo humano.

La disminución de la nieve afecta el caudal de los ríos que abastecen esta zona, como el Mapocho, Aconcagua y Maipo, que han mostrado caídas en su caudal anual superiores al 40% en las últimas cuatro décadas.

¿Cómo influye la reducción de nevadas en los recursos hídricos por el cambio climático?

Los investigadores observaron que, además de la reducción de las nevadas, las áreas que antes recibían nieve ahora enfrentan lluvias, lo que agrava la situación.

Cordero señaló que la disminución de las nevadas y el cambio en los patrones climáticos provocados por el SAM generan una reducción significativa en los recursos hídricos de la región.

La Cordillera de los Andes tiene un problema con el deshielo. Fuente: Shutterstock TomsFreedom

¿Qué efectos tiene el cambio climático en los ríos de Chile?

Las alteraciones en la circulación atmosférica alrededor de la Antártida han intensificado los vientos en esa región y han desplazado las precipitaciones hacia otras latitudes, convirtiendo a los Andes chilenos en una de las áreas más afectadas por la escasez de nieve.

Esto ha causado una disminución en el caudal de los ríos en la zona central de Chile, lo que podría agravar aún más la falta de agua en el futuro.

Impacto de la disminución de nieve en sequías y biodiversidad

Científicos indicaron que la disminución de la nieve podría agravar la sequía en el país. Además, la pérdida de nieve afecta la biodiversidad de los ecosistemas montañosos.